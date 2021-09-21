Представляем вниманию читателей интервью с Виталием Кучуком – одним из крупнейших трейдеров-экспортеров минерального сырья и, без сомнения, информированным экспертом в своей отрасли. В 2008-2010 г.г. г-н Кучук возглавлял "Запорожский титано-магниевый комбинат (ЗТМК)", куда пришел из бизнеса по результатам кадрового конкурса и который добровольно оставил, чтобы снова вернуться в бизнес. За более чем 20 лет работы, В.Кучук приобрел не только авторитет и репутацию независимого бизнесмена, но и собственное виденье стратегии развития, экспортных возможностей и специфических проблем горно-металлургического комплекса Украины.

Виталий Валентинович, по вашему мнению, по каким причинам была перенесена приватизация ОГХК и почему это произошло?

Судя по заявлениям, причиной стали результаты проверки документации участников конкурса и то что многие желающие не успели оформить свои намерения. Очевидно, что ФГИ хочет не просто продать госкомпанию, но и сделать эту продажу образцово-показательной по цене, количеству участников и уровню организации процесса. Лишние скандалы никому не нужны, поэтому документам и участникам уделяется такое пристальное внимание. Все же прекрасно понимают, что любые нестыковки в документах, недобросовестно проведенные проверки, проблемные конечные бенефициары, бюрократические проволочки и пр., сразу же повлекут за собой информационную бурю в СМИ. ОГХК и без того уже долгое время лихорадит и государству, понятное дело, хотелось бы поставить красивую точку в этом вопросе.

Мало какая приватизация в Украине сопровождается таким количеством криминальных производств в отношении ТОП-менеджеров и функционеров… На ваш взгляд, это нормально?

С приватизацией это точно не связано. По отдельным бывшим ТОП-менеджерам там действительно есть справедливые претензии, часть из которых уже дошла до рассмотрения в Антикоррупционном суде. Что же касается производств 2020-2021 г.г., то в них больше пиара и банального вмешательства в хозяйственную деятельность компании. На сколько мне известно, производства открыты и "висят в воздухе", ни следственных действий, ни реальных обвинений по ним нет. Задержки грузов и сорванные контракты, это похоже все, ради чего затевались эти производства. Недобросовестные представители власти слишком долго паразитировали на сырьевом экспорте, чтобы так просто сдать свои позиции и перестать грубейшим образом вмешиваться в работу ОГХК.

Если верить публикациям в СМИ, украинский титановый концентрат продолжает идти в РФ и Крым, цены продаж занижаются чуть ли не в разы, а деньги оседают в оффшорах и в карманах"схемщиков"… Так ли это на самом деле?

Есть экономика, а есть пиар. Цифры, т.е. финансовые показатели работы ОГХК говорят сами за себя. За последний год выручка и доходы компании значительно выросли по сравнению с предыдущими периодами. Более того, выручка бьет рекорды за все время существования госкомпании и на сегодня составляет свыше 500 млн грн в квартал. Отпускные цены тоже постоянно растут.При этом деньги идут в бюджет, а не оседают где-то в оффшорах. Не это ли основные критерии оценки работы менеджмента?!

Все остальное –либо непрофессионализм, либо умышленное нагнетание негатива. Кто-то пытается дискредитировать новое руководство, кто-то пытается вернуть старые коррупционные схемы, кто-то сбивает цену компании в процессе приватизацией, кто-то дискредитирует конкурентов и лоббирует интересы трейдеров…

Проблема теневых поставок концентратов действительно существует, но это скорей "болезнь переходного периода". Россия до недавнего времени была одним из основных покупателей украинского титанового сырья, также как и Украина, являлась покупателем российских титановых изделий. Российский промышленный потребитель не имеет достаточной собственной сырьевой базы, аналогичной украинской. Есть те, кто пытается на этом зарабатывать, но это вопрос уже не столько к ОГХК, сколько к силовикам. Вместо того чтобы наводить порядок и противодействовать возрождению старых схем, отдельные правоохранительные органы начали искать "зраду" в переориентации нашего сырьевого экспорта на азиатские рынки. Более нелогичной ситуации трудно даже себе даже представить. Срыв контрактов с китайскими и японскими компаниями - достаточно странный метод отстаивания национальных интересов.

На мой взгляд, чем быстрей произойдет окончательная переориентация на рынки Азии, Европы и Америки, тем меньше останется пространства для злоупотреблений. Я это говорю безо всякой политики, только с точки зрения экономики. Рынок Азии может быть локомотивом развития Украины. Украинские производители безусловно должны быть там представлены со своей продукцией. Если японские производители титановой губки закрыли полностью потребление американского рынка, то мы тоже можем попытаться это сделать на одном из перспективных рынков.

Нынешнее руководство ОГХК это понимает?

На сколько можно судить сегодня, новый состав правления ОГХК решил полностью отказаться от прежней экспортной стратегии и переориентироваться на рынки США, Китая, Японии. Далеко не в последнюю очередь этим и объясняются многие грязные информационные кампании, надуманные криминальные производства, маски-шоу и пр. То, что у бенефициаров старых схем есть необходимые средства и достаточная мотивация для противодействия этим преобразованиям, является логичным. Странным выглядит то, что для атак на руководство госкомпании и для борьбы за распределение контрактов используются ресурсы правоохранительной системы. Хотя она у нас вроде как прошла люстрацию, реформу, антикоррупционное очищение и избавление от сомнительных персонажей. Других объяснений, откуда в СМИ всплывают целые пакеты документов для служебного пользования, найти трудно. Это копии контрактов с подписями и печатями, информация о коммерческой деятельности компаний-партнеров и пр.

В 1996-1998 проще было попасть за границу, чем приехать на ВГМК или Иршанский ГОК. Прошло чуть больше 20 лет, и мы видим в открытом доступе копии конфиденциальных документов госкомпании, которая является стратегической и находится в процессе приватизации... Такие документы на дороге не валяются, к ним имеет доступ весьма ограниченный круг людей. И это удручает.

Недавно ваша пресс-служба опубликовала заявление , в котором говорится о выигранном суде о защите чести и деловой репутации. В чем суть ваших претензий? С чем вы связываете информационные атаки на вас и ваш бизнес?

После смены менеджмента на ОГХК в мае 2020 года новые управленцы остались полностью без рынков сбыта продукции и без оборотных средств, которые были вымыты предыдущей командой. Существующие продажи тогда шли через 2-3 компании как для экспорта, так и внутри Украины. Новое правление ОГХК искало выход из сложившегося положения, советовались с иностранными консультантами, кого-они бы могли порекомендовать в качестве независимых экспертов по налаживанию продаж тяжелых концентратов.

Этот рынок достаточно узкий и всех его участников можно собрать в одном актовом зале. Мое имя не было связано с предшественниками, лоббизмом и прочим негативом, я хорошо знаю это предприятие с 2000-х годов, понимаю специфику и рынок. После кризиса менеджмента в 2020 году, совместными усилиями правления ОГХК, разных экспертов и консультантов предприятие достаточно быстро смогло возвратить рынки сбыта, увеличить приток средств, расширить экспортную географию и т.д. Бенефициары старых схем, естественно, стали критиками этих новых порядков. А я впервые за 20 лет работы в этом бизнесе, стал узнавать о себе много нового и интересного…

В ход был пущен весь арсенал бредовых обвинений: от занижения цены контрактов – до участия в поставках сырья на подсанкционные территории. Причем никто ни разу не удосужился спросить мой личный комментарий или хотя бы поинтересоваться моей позицией. Понятное дело, что под этими материалами значились виртуальные, а не реальные авторы и анонимные источники информации. В общем, классика черного пиара.

Как человек законопослушный, для защиты своей деловой репутации и опровержения недостоверной информации, я обратился в суд. Суд изучил предоставленную информацию, ознакомился с документами и подтвердил мою правоту.

В решении суда признаны недостоверными утверждения об использовании мною иностранных компании MCD LIMITED и IMMCO TRADE PTE. LTD для торговых операций с ОГХК. Суд признал неправдивой информацию об использования европейских банков для сомнительных финансовых операций и поставок сырья в Крым. Ну и понятное дело, суд установил юридический факт, что я не работаю в интересах Group DF, не веду дел с подсанкционными предприятиями и территориями, не имею никакого отношения к компаниям IMMCO, MCD, MMG, MINMETALS, Belanto, STORK, многие из которых являются вполне солидными участниками рынка. Моя пресс-служба проинформировала об этом общественность, а мои адвокаты теперь проконтролируют опровержение и удаление неправдивой информации.

Верите ли вы в то, что приватизация ОГХКявляется панацеей от коррупции и злоупотреблений?

Приватизация и инвестиции точно позволят повысить экономическую эффективность компании. Обновление добычного и обогатительного оборудования, оптимизация производственного процесса и увеличение выхода полезной фракции с каждой тонны перерабатываемой руды, даст серьезную экономию на себестоимости тонны готового концентрата. И так на каждом этапе производства и коммерческой работы.

Что касается преодоления коррупции и повышения прозрачности бизнеса, тут нужно усиление гарантий прав собственности, независимые суды, завершение реформы правоохранительной системы, нормализация работы таможни. Частный бизнес, по определению, более устойчив к коррупционным проявлениям, но это работает только тогда, когда представители госорганов сами не принуждают его к нарушению закона.

Любой частный бизнес эффективней государственного. Но поскольку титановый бизнес завязан на оборонном и аэрокосмическом комплексах, то влияние государства неизбежно. Должна быть кооперация между частным собственником и государством по развитию этой отрасли.

Яркий пример симбиоза частного титанового бизнеса и государства в Японии. Там постоянный и эффективный диалог между правительством и частным бизнесом. За последние 3-4 года американские компании сократили производство титановой губки внутри США и увеличили закупки в Японии до 40 тыс. тонн титановой губки.

Вы не понаслышке знакомы с ситуацией на ЗТМК и особенностями функционирования титановой отрасли, скажите, какой вариант дальнейшего будущего является оптимальным для этого предприятия – возвращение в госсобственность или новая приватизация?

За очень редким исключением, о госсобственности, как об эффективной форме хозяйствования, говорят действующие и особенно новоназначенные чиновники. Как только такой чиновник переходит в политику или уходит со своей должности, он в 99% случаев сразу же становится сторонником частной собственности и приватизации. Это наша национальная особенность.

Глубоко убеждён в том, что частная собственность априори означает рыночный подход к управлению предприятием и постоянным ежедневным поиском решений по увеличению конкурентоспособности продукции на местном и внешних рынках.

Давайте откровенно признаем, что у государства сегодня нет ресурсов для инвестиций в модернизацию и расширение производства таких предприятий как ЗТМК. А без инвестиций комбинатне сможет решить задачу по восстановлению объёмов производства губки до 10-12 тыс. тон в год, как это было в 2010, когда я ушел с поста руководителя ЗТМК. Сейчас производство едва доходит до 3 тыс. тонн. Если мы хотим возродить это предприятие, а не окончательно превратить его в памятник советской индустрии, ЗТМК нужно серьезно расширить инвестиционные возможности. Частичная или полная приватизация, частно-государственное партнерство или иной способ привлечения инвестиций – это уже совершенно другая тема для разговора. Чтобы дать предприятию перспективу, нужно восстановить выплавки титанового шлака, восстановить производство гидрированноготитанового порошка, который даст возможность производить титановый полуфабрикат. Ещё в 2010 году компания BOEING готова была закупать до 15 тыс тонн такого порошка в год!

В целом, вопрос о перспективах титанового комплекса и его отдельно взятых предприятий, таких как ЗТМК, нужно ставить не в хозяйственной, а в стратегической и геополитической плоскости. Хотим мы иметь мировое влияние и собственные отрасли экономики будущего или нет?..

На сколько реальным сегодня является создание полного цикла производства титана в Украине?

Если эта задача будет реализовываться в тесном взаимодействии с частным бизнесом, то это вполне реально. У нас для этого есть перерабатывающие мощности, технологии, научные наработки, сырьевая база, кадры. Более того, в любой момент частный инвестор может привлечь в качестве консультантов ведущих мировых технических специалистов в этой отрасли для совершенствования базисных процессов.

Мы имеем уникальное преимущество - большие запасы титановых минералов - необходимо распорядится ими рационально и эффективно. Но титановая губка в производственной цепочке является сырьем, а основная прибавочная стоимость формируется на последующих этапах производства. Огромная перспектива в развитии целого комплекса. Здесь уже государство должно определиться со стратегией. Титановый бизнес, это не просто бизнес – это политика, это геополитика.

Помню, как в 2007-2008 создавались титановые долины в Китае. При содействии государства и руками частного бизнеса, было создано около 2-х тысяч компаний, которые занимались переработкой и обработкой сырья, созданием титановых изделий, экспериментальным производством. Выпускали от банальных брелков и бытовых изделий до каких-то фурнитур, деталей для автомобилей и самолетов. Сейчас китайский титановый рынок — это двигатель мировой титановой индустрии. От того закупает титановое сырье или не закупает, зависит судьба многих горно-металлургических предприятий, в т.ч. вьетнамских, украинских предприятий.

Ваше отношение к законопроекту об увеличении рентных платежей на железорудное сырье?

Рентные платежи и их размер для любого добывающего предприятия должны определяться продажной ценой. Чем выше рынок - тем больше платежи. Для примера можно взять законодательство Австралии, Бразилии или ЮАР - самых больших производителей железной руды в мире - и там все формулы рентных платежей четко прописаны. Можно взять их опыт и применить к нашему.

По-хорошему, этот закон надо было принимать еще весной, когда цены шли вверх и предприятия хорошо зарабатывали, а не тогда, когда цены на продукцию начнут падать, а энергоресурсы расти в цене. Это был бы правильный психологический момент для рынка.

Практически каждое приватизированное предприятие горно-металлургической отрасли имеет проблемы с выполнением взятых новыми собственниками инвестиционных обязательств. Как государству решить эту проблему: "понять и простить", требовать выполнения, применять санкции вплоть до реприватизации или искать новые компромиссы?

Ответ один – инвестиционные обязательства должны выполняться без исключений и нюансов. Диалог с государством должен быть разумным и не должен иметь своей целью "забалтывание" вопроса. Если на протяжении длительного времени этого не происходит - необходимо менять инвестора на более ответственного.

Бизнес в стиле лихих 90-х развратил наших чиновников и ослабил государство. Миссия бизнеса из 2020-х – помочь государству вернуть себе силу и доверие.

Автор: Иван Бойко