Директор и акционер компании "Керамплюс" Виталий Кучук отстоял свою правоту в суде и требует опровержения неправдивой информации, ранее опубликованной в отдельных СМИ и признанной судом недостоверной – об этом говорится в заявлении пресс-службы бизнесмена.

Так, по словам представителей бизнесмена, 30.06.21 г. Кучук В.В. обратился в Октябрьский районный суд г. Днепра с заявлением об опровержении недостоверной информации, размещенной на отдельных Интернет-ресурсах. В частности, в некоторых публикациях имелись следующие не соответствующие действительности утверждения: ООО "Керамплюс" входит в глобальную сеть оффшоров MCD; Кипрская MCD LTD является детищем бизнесмена В.Кучука; MCD LTD вымывает деньги из государственной ОГХК через кипрские банки в пользу России; компания IMMCO имеет отношение к бизнесмену Виталию Кучуку, работающему в интересах России; Россия – конечный пункт продаж компаний В.Кучука – IMMCO, MCD, Sabia, Керамплюс; IMMCO и MCD контролируются бизнесменом Виталием Кучуком; и т.п. После изучения предоставленных материалов, выяснения всех фактических обстоятельств и оценки предоставленных доказательств, 26.07.21 г. суд удовлетворил заявление Кучука В.В. Также, суд признал, что указанная в отношении Кучука В.В. информация, является недостоверной, вредит достоинству и репутации бизнесмена и должна быть опровергнута.

Виталий Валентинович Кучук не имеет отношения к деятельности компании MCD (Minerals and Chemical Distribution) LIMITED (Республика Кипр) и компании IMMCO Trade PTE.LTD (Сингапур), не является акционером и руководителем указанных компаний, не осуществляет экономическую деятельность с предприятиями и территориями в отношении которых действуют национальные или международные санкции, не является представителем интересов DF Group Дмитрия Фирташа и т.д. – сказано в заявлении.

Компания "Керамплюс", основателем, руководителем и акционером которой является В.Кучук, уже более 10 лет стабильно работает на рынке минерального сырья и материалов для металлургической, стекольной и огнеупорной промышленности в Украине, Молдове и Грузии, осуществляет импорт сырья из Австралии, Индии и ЮАР в страны ЕС, занимается поставками минеральной продукции для предприятий США и стран Латинской Америки и мн. др. Попытки дискредитации В.Кучука в некоторых электронных СМИ связаны с желанием отдельных функционеров ОГХК сохранить коррупционные экспортные схемы и устранить независимых трейдеров титанового сырья в интересах потребителей из санкционного списка СНБО Украины – считают представители В.Кучука.

Пресс-служба бизнесмена обращается к представителям Интернет-ресурсов, которые в силу различных обстоятельств стали участниками дискредитационной информационной кампании против В.Кучука с просьбой официально опровергнуть и удалить всю информацию, которая признана судом недостоверной.

Автор: Иван Бойко