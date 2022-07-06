Больше четырех месяцев мы живем в состоянии войны. Психика каждого украинца проходит испытание на прочность воздушными тревогами, взрывами, драматическими новостями, гибелью близких и дальних знакомых. Очень сложное и крайне опасное испытание.

Согласно прогнозам Министерства здравоохранения, ментальное истощение ожидает даже тех людей, которые стойко перенесли первые месяцы войны. Но что еще хуже, многим не удается находить и аккумулировать в себе хорошее в противовес. А ведь радость – это одна из реакций организма, человек физически не может запретить себе позитивные эмоции во время войны, считает кризисный психолог Андрей Фоменко.

Есть и другая проблема: люди стали сознательно ограничивать себя в радостях и удовольствиях. Заниматься своего рода самобичеванием, беспочвенно винить себя в чем-то. Например, часть женщин корит себя в том, что, спасая детей, уехали в другие страны. А вторая часть украинок ощущает себя недостаточно хорошими матерями, потому что остались с детьми в воюющей стране, и подвергают их опасности. Кого-то не покидает мысль, что сколько бы ты не сделал хорошего, помог финансово и морально, все равно это ничтожно мало. Даже в быту многие накладывают на себя своего рода обеты или входят в состояние бессрочного поста, запрещая себе простые человеческие радости. Стараются меньше шутить и смеяться, отказываются от бокала вина за ужином, сознательно не выкладывают сторис в "Инстаграм" с прогулки по городу. Перестают ходить друг к другу в гости, в шумные компании, праздновать дни рождения, переносят свадьбы и не слушают веселую музыку.

Отказ от таких маленьких и больших радостей способен еще больше подкосить психическое здоровье. Да, как прежде, уже не будет. Но эта война, которая ведется не столько за территории, сколько за наши души, такая же часть жизни. А жизнь невозможно поставить на паузу или пролистнуть. И если не найти баланс, то можно душу сжечь до тла, так и не дождавшись победы. Так что же делать?

Гармонизация внутреннего состояния, обретение спокойствия и уверенности необходимо начинать с очищения, а после восстановления энергии. Попросту сначала нужно провести генеральную уборку в квартире, обойдя каждый угол и дотянуться до самой верхней пыльной полки, чтобы все сверкало и радовало глаз. А уже после заново расставлять мебель.

В ближайшее время у всех появится хорошая возможность обрести ресурсное состояние – Купальская ночь со всеми ее древнейшими традициями и ритуалами. Да, об этом празднике гуляет шаловливая, простите, "крышесностная" слава. И многие не захотят в такое время проводить купальские обряды. Мол, ну как можно радоваться и веселиться, когда в стране война? Но все же необходимо помочь себе восстановиться. Лучше разобраться в тонкостях ритуалов и мистической составляющей этого праздника нам помогла таролог и исследователь магии Вера Новицкая.

"Всего лишь последние несколько столетий Ивана Купала празднуют с 6 на 7 июля. Мало кто знает, что дату празднования искусственно сместили на две недели вперед в связи с переходом на Юлианский календарь. Ранее же его приурочивали к летнему солнцестоянию, ведь праздник неразрывно связан с природными циклами. Именно в это время происходит наивысший природный рассвет", – рассказывает она.

Любой украинец знает о купальских традициях. Прыжки через костер, венки на воде, поиски в ночном лесу цвета папоротника. Звучит красиво, даже сказочно и на первый взгляд совершенно бесполезно для современного человека. Но это только на первый взгляд.

"В Купальскую ночь молодежь издревле кутила, устраивала массовые игрища и шаловливые ритуальные бесчинства. Срывались с цепи, мягко говоря. Во время таких игр запрещалось называть свое настоящее имя, выбирались иные. Ближе к ночи юноши рядились в разных персонажей, используя тину и пучки душистого сена. Благодаря этому стирался обыденный взгляд друг на друга, все представлялось в слегка затуманенном, романтическом свете. А для чего думаете они это делали? – Чтобы как следует отдохнуть, повеселиться, снять накопившийся стресс, посмотреть на все по-новому. Конечно же в это время можно работать и с собой, своей энергетикой и, как следствие, с будущим", – объясняет Вера Новицкая.

В антропологических исследованиях о поверьях этого праздника отмечается, что обязательным элементом традиции на протяжении многих веков было то, что рядом с людьми во время зеленых святок выходит пировать и веселиться нечисть: домовые, водяные, русалки, лешие. Потому в ночь на 7 июля спать запрещалось. И вполне логично, что веселья человеческие и потусторонних сущностей то и дело сливались воедино. Кстати, считается, что дети, зачатые на Ивана Купала, обладают особенной силой. По поверьям, они видят и чувствуют больше, чем другие. А узнать такого человека можно по глазам разного цвета.

Становится понятно, почему церковь сознательно пыталась свести праздник на нет. Действовал пост, как ограничение в еде, развлечениях, общении с другими людьми. А тут такое… Но вот эта "народная" память об Ивана Купала, когда любой прохожий и сегодня расскажет о празднике и его обычаях, – следствие даже не тысячелетий празднования (а данная традиция возникла еще в дохристианскую эпоху и существует намного дольше, чем церковь). Купальские обряды – это прямая и неразрывная связь с природным началом человека, которая сначала трансформировалась в языческие, а потом и народные практики. Это то, что современная наука называет генетической памятью. Совокупность наследственных реакций, передаваемых через поколения посредством генов, а не слов или образов. Поэтому, чтобы не ссориться с церковью, люди стали отмечать праздник после окончания поста. Так и дата сместилась. Но сам праздник никуда не делся и не денется. Стремиться быть ближе к природе в эти дни для человека также естественно, как хотеть пить в жару.

Не просто так и ведуньи, гадалки, маги веками используют зеленые святки для проведения наиболее сильных ритуалов. Контакт с природой в это время обязателен и неотъемлем для получения желаемого результата. Никаких квартир и помещений.

"Чем так ценна Купальская ночь? У карпатских мольфаров, известных целителей и травников, есть в арсенале особенный нож, атам или "горовый чапелык". Он делается из косы, которой косят траву исключительно в эту ночь. Режущую часть ножа делают из лезвия, а рукоять – из косовища (ручки). Затем атам используют для ритуалов, проводимых в течение полугода. До следующих святок на 6-7 января, когда в ночь замыкалась энергия и атам освещался", – поясняет исследователь магии Вера Новицкая.

По поверьям, на Ивана Купала природа пребывает на пике своего рассвета, а травы в это время исключительно целебны и служат оберегами. Одни растения собирали ночью или ровно в полночь, другие по утренней росе, третьи – до обеда. Все делали в одиночестве и в хорошем расположении духа. Травы заготавливают в больших количествах на целый год. Потомственная травница Алла Свидченко, рассказывает, что, в стоя в поле, уже примерно понимает, с какими проблемами к ней будут обращаться люди. Даже нужные травы это "чувствуют" и цветут изобильнее, чтобы помогать от болезней.

Еще есть у этого праздника и свое дерево – ива, символ женской судьбы, брачных уз, плодородия. Ею наряжают дома. Кстати, традиция украшать травами дома на зеленую неделю церковь позаимствовала из этого старинного ритуала.

Но не только травы в эту ночь имеют необыкновенную целительную силу. По старинным поверьям, в эту ночь вода дружит с огнем. Стихии входят в зенит своего могущества, поэтому люди купаются и жгут костры. Девушки прыгают через огонь, чтобы очиститься от недугов.

Вместе с тем Вера Новицкая не рекомендует участвовать в обрядах с огнем или плавать ночью голышом в водоемах, если страшно и некомфортно. По мнению таролога, зеленые праздники во главе с Ивана Купала – это как раз время почувствовать себя, подумать о своих потребностях, заняться собой и своей энергетикой, лучше понять и разрешить определенные чувства, которые ранее себе запрещали.

Как отмечает проект "Аутентичная Украина", водные ритуалы были направлены для сохранения красоты. Веками умывались на рассвете росой, чтобы не увядала молодость и свежесть, набирали и пили родниковую воду для душевного спокойствия, купались в травяных отварах.

Целебными травами, огнем и водой проводят очищение. Если мыслить шире, то это и работа с внутренними страхами, сомнениями насчет принятия тех или иных решений в семейной жизни, вопросах бизнеса, иных сферах самореализации.

"В таких вопросах очень важна искренняя вовлеченность человека, его правильный настрой и нацеленность на результат", – отмечает Новицкая.

Попробуйте ненадолго сместить фокус, расслабиться, отдохнуть. И проведите хотя бы не ночь, но вечер на природе. А если готовы пересилить свой страх перед нарушением общественных норм, то пригласите нескольких друзей и подруг, разведите костер и попробуйте прыгнуть через него. Это позволит мозгу отвлечься, перезагрузиться и зарядиться энергией.

Для каждого украинца праздник Ивана Купала может и должен стать отличным поводом оздоровить, порадовать себя, родных и дорогих сердцу людей, подбодрить, отвлечь от негативных мыслей, обратившись к духовным практикам, которые пользовались популярностью и уважением у многих поколений украинцев. Ведь сейчас самое необходимое для выживания психики – это умение накапливать ресурсы, быстро адаптироваться к любым переменам, не ставя жизнь на паузу. А чтобы быть сильными, чтобы выстоять, необходимо постоянно черпать позитив из всех возможных каналов, заряжая таким образом жизнью семьи и города, в которых живете, и наш славный, героический народ.