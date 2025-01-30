Он рассказал о молодых ребятах, которые приходят к ним.

Командир 5-го батальона специального назначения 12-й бригады НГУ "Азов" Вадим Крикун ("Янки") говорит, что не поддерживает снижение мобилизационного возраста в Украине, поскольку молодые ребята еще не до конца осознают, что такое война.

В интервью "Громадському радіо" он сказал, что 99% новобранцев в возрасте от 18 до 23 лет во время собеседования говорят, что приняли решение присоединиться к войску по следующим причинам: "я - мужчина", "у нас в стране война", "я должен защищать свою семью, землю". По словам Крикуна, они стараются максимально готовить и беречь этих ребят:

"Ты понимаешь, что это "цвет нации", понимаешь, что таких мало. Что это правильно воспитанные, окультуренные и с правильными жизненными принципами юноши. Которые должны быть движущей силой в нашей стране, которые должны быть генофондом нашей нации. А они идут в места, где, вероятно, есть большая угроза потерять жизнь. И они показывают себя достаточно достойно".

Снижение мобилизационного возраста

Как известно, при президентстве Джо Байдена Белый дом призвал Украину начать мобилизацию молодых парней. В Киеве отвечали, что ситуацию на фронте можно изменить с помощью поставок оружия, а не увеличения личного состава.

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Недавно советник нового американского лидера Дональда Трампа Майкл Волтц также выступил за усиление мобилизации в Украине.

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