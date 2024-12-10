Зеленский сделал заявление о мобилизации 18-летних

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не должна компенсировать нехватку военного оборудования и подготовки молодостью солдат.

"Мы должны сосредоточиться на обеспечении имеющихся бригад техникой и на подготовке личного состава для использования этой техники. Мы не должны компенсировать нехватку оборудования и подготовки молодостью солдат. Приоритетом должны быть поставки ракет и снижение военного потенциала России, а не снижение призывного возраста в Украине. Целью должно быть сохранение как можно большего количества жизней, а не сохранение оружия на складах", - написал он в X.

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