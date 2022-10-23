В ведомстве заявили, что зеленая энергетика, наверное, больше всего пострадавшая от войны отрасль.

Украина из-за оккупации некоторых южных территорий потеряла до 90% ветряной энергетики и до 50% - солнечной.

Об этом заявил в интервью министр энергетики Герман Галущенко для YouTube-канала "Мы-Украина" .

"Зеленая энергетика, наверное, наиболее пострадавшая отрасль, потому что основная ее часть на юге. Мы уже потеряли где-то 90% ветра и примерно до 40-50% солнца. И это безусловно огромные потери", - рассказал он.

Видео дня

По словам министра, в 2019 и 2020 годах доля зеленой энергетики составляла примерно 10-11%. В Минэнерго планировали, что ее доля к 2030 году вырастет до 25%, но с учетом разрушений этот показатель могут пересмотреть в сторону увеличения.

Война в Украине и возобновляемая энергетика

Как ранее сообщал УНИАН, украинцы в 2021 году установили 15 тысяч домашних солнечных электростанций, что является рекордным количеством за все время действия "зеленого" тарифа.

Через войну производство возобновляемой электроэнергии в Украине упало на 50%.

В Украине Госпредприятие "Гарантированный покупатель" гарантированно выкупает электроэнергию, производимую электростанциями по "зеленому" тарифу, и продает ее на рынке "на сутки вперед".

Вас также могут заинтересовать новости: