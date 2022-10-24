По мнению президента, необходимо удержать максимальную мобилизованность партнеров Украины ради борьбы за свободу.

Президент Владимир Зеленский отмечает, что эта зима будет самой сложной в истории Украины.

Об этом глава государства сказал в своем видеообращении.

По его словам, украинцы не имеют права расслабляться, ведь необходимо еще пройти путь к украинской победе, а это "тяжелый путь".

Видео дня

"Пройти эту зиму, которая будет самой сложной в нашей истории. Сделать необходимую часть работы осенью, зимой и весной, чтобы иметь нужные государству результаты. Удержать максимальную мобилизированность наших партнеров ради борьбы за свободу и не позволить нашему общему врагу расколоть глобальную продемократическую коалицию", - подчеркнул Зеленский.

Президент добавил, что "этим мы и занимаемся, мы все - украинцы, европейцы, все люди мира, которые ценят свободу".

Готовность Украины к зиме

Как известно, в последнее время Россия систематически атакует объекты критической инфраструктуры Украины.

По данным Офиса генпрокурора, за восемь месяцев войны российские оккупанты атаковали объекты электроэнергетики Украины 85 раз, из них 51 - в октябре.

Больше всего ударов по объектам критической инфраструктуры нанесено в Днепропетровской области – 8, Львовской – 6, Винницкой – 5, Сумской – 4, Харьковской – 4 и в Киеве – 4.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заверил, что в газохранилищах Украины достаточно газа, чтобы пройти зиму.

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