Девушку ввели в наркотический сон и провели ряд реанимационных действий, которые не увенчались успехом.

Жена экс-министра здравоохранения Александра Квиташвили 35-летняя Анастасия Островская, как выяснили СМИ, умерла через месяц после операции по удалению камней из желчного пузыря в частной клинике.

Оказалось, что директор медучреждения был другом семьи Квиташвили, пишет "Обозреватель".

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По информации журналистов, операцию проводили без разреза, лапороскопическим способом. Она должна была занять 40 минут, но продлилась 5 часов из-за того, что хирурги случайно перерезали сосуд, который питал печень.

После недели реабилитации пришлось делать еще одну операцию из-за проблем с дренажами, пишут СМИ.

"Спустя неделю Островскую снова положили на хирургический стол, а еще через день провели четвертую операцию. Девушку ввели в наркотический сон и провели ряд реанимационных действий, которые не увенчались успехом", - узнал "Обозреватель".

Пока неизвестно, будет ли семья умершей предпринимать какие-то действия, чтобы наказать виновных в смерти родного человека.

Напомним, Александр Мерабович Квиташвили, родившийся 15 ноября 1970 года в Тбилиси, - грузинский и украинский государственный деятель. Министр здравоохранения Украины со 2 декабря 2014 года по 14 апреля 2016 года. Министр здравоохранения, труда и социальных дел Грузии с 31 января 2008 по 31 января 2010.

Что ранее сообщалось о смерти жены Квиташвили

Квиташвили рассказал, что его жена Анастасия Островская умерла 8 ноября, а похороны состоятся 12 ноября.

В комментарии журналистам он ранее не смог подтвердить врачебную ошибку. "Нет, мы пока ничего не можем подтвердить, нужно вскрытие. Я ничего пока не могу подтвердить. Вообще на эту тему мне очень тяжело...",- ответил он.

Квиташвили рассказал, что операцию проводили в частной столичной клинике "Борис". Однако последние два дня она провела в клинике "Добробут".

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Автор: Ольга Робейко