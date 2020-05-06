В апреле произошло больше всего нападений на представителей СМИ с начала года - 10, в марте - 5, в феврале - 6, в январе - 5.

С начала года на журналистов нападали 26 раз, больше всего - на карантине.

Об этом свидетельствуют опубликованные на сайте Нацсоюза журналистов Украины данные мониторинга "Индекс физической безопасности журналистов Украины", который НСЖУ проводит совместно с партнерскими общественными организациями.

"Карантин спровоцировал усиленную агрессию в отношении журналистов. В апреле произошло больше всего нападений на представителей СМИ с начала года - 10 ... В марте общее количество инцидентов с применением физической силы к журналистам составляет 5, в феврале - 6, в январе - 5 ... всего за 4 месяца 2020 года зафиксировано 26 инцидентов с применением силы в отношении представителей медиа", - говорится в сообщении.

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По данным НСЖУ, чаще всего в апреле физическая агрессия в отношении журналистов проявлялась в Киеве и области - 5 случаев, а также по инциденту случилось в Черкассах, Одессе и во Львовской, Донецкой и Днепропетровской областях.

Большинство случаев в апреле связано с освещением журналистами темы соблюдения карантина и других событий, с ним связанных.

В Нацсоюзе журналистов Украины осуждают проявление агрессии в отношении журналистам во время выполнения профессиональных обязанностей и призывают правоохранителей к тщательным расследованиям, а граждан - к адекватному реагированию на работу журналистов.

Как сообщал УНИАН, министр внутренних дел Арсен Аваков поручил назначить в ведомстве ответственных за ежеквартальные отчеты о расследовании преступлений против журналистов.