На месте стадиона теперь вырос целый лес.

Стадион "Шахтера" во временно оккупированном Донецке продолжает разрушаться. В частности в сети показали, как сейчас выглядит место, где проходило много футбольных матчей.

В свою очередь украинский блогер и журналист Денис Казанский, комментируя фотографии, рассказал, как смотрел на этом стадионе футбольные матчи.

"Донецк. Стадион Шахтер. Когда-то мы приходили сюда с друзьями смотреть футбол. За 11 лет русского мира на стадионе успел вырасти целый лес", - написал Казанский.

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Напомним, стадион находится на территории центрального парка культуры и отдыха во временно оккупированном Донецке. Он был открыт в сентябре 1936 года и восстановлен в 2000 году.

Этот стадион также принимал первый для команды "Шахтер" матч Лиги чемпионов УЕФА в 2000 году. Со времени оккупации Донецка стадион так и не заработал.

Жизнь в оккупации - рассказы украинцев

Ранее украинский студент рассказал о жизни в оккупированном Мариуполе. По его словам, в городе до сих пор нет связи - в центре Мариуполя иногда бывает 3G, а 4G вообще нет.

"Свет появился, когда я уже уехал, то есть через год и два месяца. Вода появилась в городе в июне 2022 года, но она техническая и ее пить нельзя", - отметил юноша.

Также девушка из Донецкой области рассказала об ужасах оккупации. Она отметила, что российских оккупантов боятся даже местные жители, которые поддерживают захватническую политику Москвы.

"Даже люди, дети, подростки моего возраста, которые из России и ждали этих военных, они их боятся. У меня подружка была, с которой я уже не общаюсь... Ее родители точно за ту политику, но они ей (дочери, - УНИАН) говорили: "Туда не ходи - там военные. Вдруг они тебя там изнасилуют". Мы их реально боялись, они могли сесть в посадке где-то... Мы могли пойти на реку, а они - там. Это просто опасно", - добавила Ольга.

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