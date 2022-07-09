Даже несмотря на войну, украинцы продолжают любить, строить планы и рожать детей.

Более ста тысяч украинских пар решили узаконить свои отношения за первое полугодие 2022 года. Даже несмотря на войну, украинцы продолжают любить, строить планы и рожать детей.

Об этом сообщают в Министерстве юстиции Украины.

Что интересно, больше всего женились на Днепропетровщине: в регионе обменялись обетами более 13 025 пар.

Также среди лидеров по количеству зарегистрированных браков: Киев (9 749), Одесчина (7 699), Львовщина (6 181) и Киевщина (6 025).

Это еще раз доказывает, что жизнь не остановить, она продолжается, несмотря на войну и беды. Ведь любовь – это то, что делает нас сильнее – написали в Минюсте.

Напомним, ранее Минюст существенно упростил заключение брака во время войны. Отныне это можно сделать в течение одного дня после заявления и даже в Zoom.

По данным на апрель 2022 года, с начала полномасштабной войны поженились почти 22 000 украинских пар, что больше, чем обычно. Это связано в частности с военным положением.

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