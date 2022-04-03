Засвидетельствовал брак пары командир бригады, а гостями стали побратимы.

Двое украинских военных 72-й ОМБр им. Черных Запорожцев поженились прямо на передовой.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

У невесты не было свадебного платья, а у жениха - костюма. Оба обменялись кольцами в военной форме. За свидетелей - побратимы, а засвидетельствовал брак командир бригады.

Влюбленные признались, что планировали пожениться после войны, но она научила ценить то, что имеешь. Поэтому военные решили пожениться прямо на позициях.

Новоиспеченным супругам комбриг подарил "двое медовых суток".

Супруги познакомились 1,5 года назад в той же бригаде. Сначала между влюбленными были недоразумения из-за специфики службы, но со временем они поняли, что не смогут друг без друга.

Супруги уже строят совместные планы после победы.

"Купить участок земли и начать строить дом. Начнем с подвала", - поделился жених.

Как сообщал УНИАН, в Калуше Ивано-Франковской области влюбленные Павел и Ирина поженились в укрытии. Свадебную церемонию прервал звук сирены.

Вас также могут заинтересовать новости: