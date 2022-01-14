На заседании суда у Анатолия Захаренко повысилось давление.

Обвиняемого в убийстве участников АТО в Житомирской области в мае 2020 года Анатолия Захаренко госпитализировали из зала Богунского районного суда из-за плохого самочувствия.

Об этом корреспонденту УНИАН рассказал его адвокат Андрей Шкварко.

По его словам, сторона защиты инициировала проведение повторного допроса экспертов относительно выводов судмедэкспертиз в отношении погибших.

"На сегодняшнее заседание пришел один эксперт. Его допрашивали относительно ранений погибших, несоответствия первичных документов, и тому подобное. Именно во время допроса судмедэксперта Анатолию Захаренко стало плохо, повысилось давление. Судья объявил технический перерыв, а для моего подзащитного вызвали "скорую". Его забрали в больницу, а суд отложили до 17 января. В понедельник снова должен состояться допрос эксперта и рассматриваться мера пресечения", - рассказал он.

Шкварко добавил, что Захаренко является гипертоником, и плохо ему становится не только во время судебных заседаний, но и в СИЗО.

Массовое убийство военных в Житомирской области

22 мая 2020 года на берегу пруда недалеко от села Новоселица Попельнянского района Житомирской области у арендатора водоема Анатолия Захаренко возник конфликт со знакомыми.

Во время конфликта мужчина из охотничьего ружья убил 7 человек. Среди убитых – бывшие участники операции Объединенных сил, военнослужащие Нацгвардии и волонтеры. Одному из гостей удалось скрыться с места происшествия и сообщить о нем в полицию.

Читайте такжеРасстрел АТОшников На Житомирщине: обвиняемый сделал громкое заявление в суде (фото)Подозреваемый в убийстве находится под стражей.

Во время одного из заседаний суда Захаренко заявил, что причиной массового убийства стал спор и угрозы ему, и он стрелял в целях самозащиты.

В уголовном производстве было назначено до 200 экспертиз. По результатам психиатрического обследования, Захаренко признали вменяемым.

Дело по обвинению Захаренко в убийстве семерых человек рассматривается в Богунском районном суде Житомира.