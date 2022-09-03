По словам вице-премьер-министра, за последнюю неделю наблюдается увеличение количества людей, выезжающих с неподконтрольных территорий.

Украинцев призвали эвакуироваться с оккупированных территорий и напомнили об ответственности за участие в "референдумах" оккупантов.

Об этом сообщила вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в эфире телемарафона.

"Все это фарс и цирк. Но для наших граждан, которые будут принимать в этом участие, - это на самом деле статья Уголовного кодекса. Поэтому я призываю, в который раз призываю, эвакуироваться всех, кто может. А если так сложилось, что люди вынуждены остаться на неподконтрольных территориях, не принимать участия ни в каких "референдумах" ни под каким давлением, ни каким насильственным принуждением. Нельзя потом будет оправдать то, что человек шел на "референдум", брал какие-то там "бюллетени" и что-то там делал", - подчеркнула Верещук.

Видео дня

По ее словам, известно, что лишь мизерный процент граждан пока согласны участвовать в "референдумах" оккупантов.

"Я уверена, что это даже не 2%, когда мы говорим о количестве тех людей, которые остались, например, на Херсонщине или Запорожье", - сказала вице-премьер-министр.

Она подчеркнула, что есть разные способы избежать участия в этих мероприятиях РФ.

"Есть разные способы избежать этого. Самый быстрый и самый правильный – это эвакуироваться. Особенно, если люди относят себя к государственной сфере или органам местного самоуправления, или работали где-то в РГА или других органах власти. Таким обязательно нужно эвакуироваться, потому что эти люди будут подконтрольно вынуждены идти и принимать участие в их мероприятиях. А люди пенсионного возраста, или фермеры, которые не имеют никакого отношения к публичной власти и не могут в силу каких-то обстоятельств уехать, большее и лучшее, что могут сделать – это не принимать участие в "референдуме", не брать паспортов и не идти на сотрудничество", - сказала Верещук.

По ее словам, уже есть информация, что люди в большинстве не будут идти и не будут участвовать ни в каких "цирках", которые устраивает здесь Россия.

Верещук добавила, что за последнюю неделю наблюдается увеличение количества людей, которые эвакуируются.

Тем более, подчеркнула она, идет осень, когда будут дожди, похолодание и люди на оккупированных территориях будут оставаться без света, без отопления, еще и дожди размоют разбитые дороги, сообщения не будет.

"Поэтому сейчас ответственно примите решение и выезжайте сейчас. Переживем зиму здесь, а потом наша армия проведет им последний "референдум" - выбросит с нашей земли. Тогда зайдем вместе на деоккупированную территорию и будем восстанавливать нашу землю, нашу Родину", - сказала Верещук.

По ее словам, сейчас даже курсируют специальные вагоны для людей с инвалидностью, работают группы волонтеров для помощи гражданам в выезде, поэтому возможность переправиться на подконтрольные территории есть у всех.

Она напомнила, что за коллаборацию, участие в "референдумах" грозит уголовное наказание.

"Если будет доказано колаборантство, или, к примеру, участие в "референдуме", или побуждение к участию в "референдуме", то люди могут получить до 12 лет с конфискацией", - отметила Верещук.

Напомним, ранее заместитель официального представителя Госдепартамента США Ведант Патель заявил, что подготовкой к проведению фиктивных референдумов на оккупированных территориях Украины руководит первый замглавы Администрации президента РФ Сергей Кириенко.

По оценке США, Россия может провести псевдореферендумы в Херсоне, Запорожье, а также Донецкой, Луганской и Харьковской областях в ближайшие недели. Также Патель назвал российские заявления о том, что украинский народ каким-то образом хочет присоединиться к России, ошибочными.

Вас также могут заинтересовать новости: