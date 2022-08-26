При этом, в украинской разведке отметили, что проведение псевдореферендумов будет зависеть от ситуации на фронте.

Подготовка РФ к проведению так называемых "референдумов" на оккупированных территориях почти завершена.

Об этом сообщило Главное управление разведки (ГУР) Минобороны.

"Проведение мероприятий так называемого "волеизъявления" будет зависеть от ситуации на фронте и того, сможет ли враг сломить сопротивление украинцев", - прокомментировал представитель ГУР Вадим Скибицкий.

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По его словам, "референдумы" могут состояться на разных территориях, но сейчас речь прежде всего о временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей.

Он отметил, что даты проведения псевдореферендумов могут быть разными.

"Например, 11 сентября, когда у них единый день голосования в Российской Федерации. Это могут быть и другие варианты. Но военная разведка Украины сейчас четко отслеживает все процессы, которые там происходят. На сегодня мы можем с уверенностью сказать, что созданы соответствующие избирательные штабы, оперативные штабы, составлены списки избирателей, созданы избирательные комиссии. То есть все процессы, которые касаются подготовки к "референдуму", почти завершены", – сообщил Скибицкий.

Кроме этого он отметил, что на временно оккупированные территории постоянно приезжают российские политики, чиновники, так называемые волонтеры, которые отвечают именно за подготовку процесса голосования.

Как сообщал УНИАН, 25 августа стало известно, что после ликвидации гауляйтера Ивана Сушко, наблюдается массовый отказ от участия в подготовке псевдореферендума в Мелитополе Запорожской области.

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