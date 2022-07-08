Тактику боев в будущем должны определять роботы, считает военный эксперт.

Украине в будущем следует пересмотреть концепцию национальной безопасности в сторону более широкой милитаризации общества.

Такое мнение озвучил военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов.

В рамках милитаризации Жданов предлагает пересмотреть закон об оружии, создавать вооруженную тероборону, резервную армию и основные силы обороны, которые будут находиться в постоянной боевой готовности.

"Далее делать упор на развитие высокотехнологичных образцов вооружения и средствах ведения дистанционной войны. Это ракетные войска, артиллерия, создание мощной противоракетной обороны в комплексе с противовоздушной и высокотехнологичная армия, оснащенная современным вооружением. Начиная от дронов-"камикадзе" и заканчивая высокоточной артиллерией, где каждая установка имеет возможность выполнять отдельную огневую задачу. Одно из самых перспективных направлений на сегодняшний день - это внедрение в военную сферу искусственного интеллекта. Это программа "Рой" - от слова "пчелиный рой". Это означает единую систему сбора/обработки информации и распределения целей", - отметил эксперт.

По словам Жданова, данная программа начинается от солдата, который должен быть оснащен видеокамерой с системой распознавания объектов и средствами связи.

"Искусственный интеллект камерой каждого солдата видит обстановку на поле боя, анализирует ее, определяет цели и распределяет их между всеми средствами огневого поражения, которые есть у него в распоряжении", - добавил он.

Он уточнил, что солдат должен выполнять на поле боя техническую роль, а не роль объекта, ведущего огонь. "Это война роботов, когда роботы определяют тактику боя в каждом конкретном случае", - уточнил эксперт.

Жданов также предложил строить систему обороны для стратегических объектов, к примеру АЭС, и устанавливать там мощную ПВО.

Ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович озвучил свой новый прогноз по срокам окончания войны в Украине, предположив, что она продлится до 2,5 лет.