Билеты будут доступны онлайн на сайте в чат-боте "Укрзализныци" и в кассах уже с завтрашнего дня.

"Укрзализныця" назначает новый поезд №288/287 сообщением Харьков — Одесса, который позволит соединить прямым железнодорожным сообщением города от востока до юга страны.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци" в Telegram.

Отмечается, что поезд будет курсировать из Харькова через день по нечетным числам с 29 июля.

Отправление — в 7:58, прибытие в Одессу — в 10:39. В обратном направлении, из Одессы поезд будет курсировать по четным числам с 30 июля. Отправление — в 15:42, прибытие в Харьков — в 17:40.

"Поезд №288/287 будет проходить через Лозовую, Павлоград, Днепр, Запорожье, Марганец, Никополь, Кривой Рог, Кропивницкий и другие города, предоставляя удобное железнодорожное сообщение нескольким регионам", - говорится в сообщении.

Билеты будут доступны онлайн на сайте в чат-боте "Укрзализныци" и в кассах уже с завтрашнего дня.

"Укрзализныця":

29 июня 2022 года председатель правления "Укрзализныци" Александр Камышин сообщил, что национальный железнодорожный перевозчик пока не будет повышать тарифы на пассажирские перевозки.

Также в "Укрзализныце" назвали самые популярные пассажирские маршруты поездом с начала лета.

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