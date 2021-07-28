Из персонального состава СНБО выведен бывший главнокомандующий Роман Хомчак.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в состав Совета национальной безопасности и обороны главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного.

Об этом сказано в указе, опубликованном Офисом президента 28 июля.

Этим же указом из персонального состава СНБО Зеленский вывел бывшего главнокомандующего Романа Хомчака.

Как сообщал УНИАН, 27 июля на брифинге пресс-секретарь президента Сергей Никифоров сообщил об увольнении Хомчака и назначении на его должность командующего войсками оперативного командования "Север" Залужного.

Кто такой Валерий Залужный

Залужный имеет звание генерал-майора. В 2007 году его назначили на должность начальника штаба – первого заместителя командира 24-й отдельной механизированной бригады в Яворове Львовской области.

В 2009-м Залужный стал по решению Генштаба ВСУ военным командиром 51 отдельной механизированной бригады.

С 2018 по 2019 годы занимал должность начальника Объединенного оперативного штаба ВСУ – первого заместителя командующего Объединенных сил.

Командующим войсками оперативного командования "Пивнич" Залужного назначили в декабре 2019 года.

Автор: Олег Давыгора