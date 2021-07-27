Хомчак перейдет на должность первого заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны.

Руслан Хомчак уходит с должности главнокомандующего Вооруженными силами Украины, его заменит командующий оперативного командования "Пивнич" Валерий Залужный.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.

"С должности уходит главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак. Это решение президента. Владимир Зеленский не сомневается в патриотизме, верности присяге, профессионализме Руслана Хомчака, но президент хочет видеть синергию между Минобороны и ВСУ, а такой синергии, к сожалению, мы не видим. Видим наоборот - конфликты", - отметил он.

По словам Никифорова, на место главнокомандующего ВСУ назначен Валерий Залужный - командующий войсками оперативного командования "Пивнич".

Читайте такжеЦИК зарегистрировала нового нардепа вместо МонастырскогоХомчак, в свою очередь, перейдет на должность первого заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны.

Соответственно, с этой должности уходит действующий заместитель секретаря СНБО Михаил Коваль.

Пресс-секретарь президента уточнил, что появление соответствующих указов - это технический вопрос, поэтому они вскоре будут обнародованы.

Кто такой Валерий Залужный

Залужный имеет звание генерал-майора. В 2007 году его назначили на должность начальника штаба – первого заместителя командира 24-й отдельной механизированной бригады в Яворове Львовской области.

В 2009-м Залужный стал по решению Генштаба ВСУ военным командиром 51 отдельной механизированной бригады.

С 2018 по 2019 годы занимал должность начальника Объединенного оперативного штаба ВСУ – первого заместителя командующего Объединенных сил.

Командующим войсками оперативного командования "Пивнич" Залужного назначили в декабре 2019 года.

Автор: Антонина Доломанжи