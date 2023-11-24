Соответствующие указы были обнародованы на сайте главы государства.

Президент Владимир Зеленский 24 ноября провел изменения в составе командования Национальной гвардии Украины, уволив четырех заместителей руководителя Нацгвардии и назначив трех новых.

Соответствующие указы были обнародованы на сайте главы государства.

Следовательно, Зеленский уволил: Владимира Кондратюка с должности первого заместителя командующего Национальной гвардии Украины, а также Александра Набока, Олега Сахона и Николая Миколенко.

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В то же время президент назначил первым заместителем командующего Национальной гвардии Украины Вадима Гладкова, а также Александра Белоуса и Алексея Осипенко.

Изменения в руководстве Нацгвардии - детали

Летом командующим Национальной гвардии Украины был назначен боевой офицер, Героя Украины Александра Пивненко. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во Львове после возвращения из Турции вместе с командирами полка "Азов".

"Я назначил Героя Украины Александра Пивненко командующим Национальной гвардии Украины", - сказал глава государства.

Зеленский подчеркнул, что Пивненко – военнослужащий Нацгвардии, боевой офицер, отличился в борьбе против российских оккупантов, в частности, в боях за Бахмут.

Как известно, с 25 февраля 2022 года и до сих пор Национальную гвардию Украины возглавлял генерал-лейтенант Юрий Лебедь.

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