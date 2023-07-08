Пивненко отличился в борьбе против российских оккупантов, в частности, в боях за Бахмут.

Командующим Национальной гвардии Украины назначен боевой офицер, Герой Украины Александр Пивненко. Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом заявил президент Владимир Зеленский во Львове после возвращения из Турции вместе с командирами полка "Азов".

"Я назначил Героя Украины Александра Пивненко командующим Национальной гвардией Украины", – сказал глава государства.

Зеленский подчеркнул, что Пивненко – военнослужащий Нацгвардии, боевой офицер, отличился в борьбе против российских оккупантов, в частности, в боях за Бахмут.

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Как известно, с 25 февраля 2022 года и до сих пор Национальную гвардию Украины возглавлял генерал-лейтенант Юрий Лебедь.

Что известно об Александре Пивненко

Как сообщали в пресс-службе Восточного оперативно-территориального объединения НГУ, Александр Пивненко – сын военного и служит народу Украины уже почти 20 лет. С 2018 года он проходил службу в отдельном отряде спецназначения Восточного ТУ Нацгвардии.

В 2022 году он возглавил третью бригаду оперативного назначения Нацгвардии Украины (воинская часть 3017, город Харьков). Под его командованием эта бригада участвовала в обороне Харькова, деоккупации сел Малая Рогань, Циркуны, Кутузовка и других населенных пунктов. Также зимой 2023 года военные этой бригады участвовали в боях за Бахмут в Донецкой области, после чего в марте были выведены на восстановление.

24 марта 2023 года Пивненко получил звание Герой Украины. Также весной его назначили главой Восточного управления НГУ. На этом посту он заменил Олега Сахона, который был назначен заместителем командующего Национальной гвардией Украины.

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