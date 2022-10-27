Это 8 военных администраций на Харьковщине и 20 - на Херсонщине.

Президент Украины Владимир Зеленский создал ряд военных администраций населенных пунктов в Харьковской и Херсонской областях.

Об этом говорится в соответствующих указах главы государства, опубликованных на его сайте.

Так, указом №737/2022 предусматривается создание военных администраций населенных пунктов в Харьковской области.

Видео дня

Речь идет об образовании Волчанской городской, Печенежской и Чкаловской поселковых военных администраций Чугуевского района; Куньевской сельской военной администрации Изюмского района.

Также в Купянском районе Харьковской области образовано Купянскую городскую, Двуречанскую поселковую, Киндрашевскую и Петропавловскую сельскую военные администрации.

Указом №738/2022 предусматривается создание 20 военных администраций населенных пунктов в Херсонской области.

Речь идет об образовании, в частности Бериславской городской военной администрации Бериславского района; Таврической городской военной администрации Каховского района и Чернобаевской сельской военной администрации Херсонского района.

Указы вступают в силу со дня их опубликования.

Освобождение Харьковщины и Херсонщины: что известно

21 октября была официальная информация, что ВСУ освободили 88 населенных пунктов в Херсонской области. Министр Резников отметил, что темп контрнаступления замедлился из-за погоды.

16 сентября Зеленский сообщал, что почти вся Харьковская область деоккупирована. Защитники Украины в начале сентября провели Балаклейско-Купянскую освободительную операцию, следствием которой стало в том числе освобождение Изюма.