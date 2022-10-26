Однако воины придерживаются тактики освобождения украинских территорий.

Контрнаступление Сил обороны Украины на Херсонщине несколько замедлился из-за погодных условий. Дожди затрудняют работу воинов.

Об этом в интервью Fox News сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

Несмотря на ухудшение погодных условий украинские воины продвигаются километр за километром, продолжая тактику освобождения оккупированных территорий.

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"Прямо сейчас из-за погодных условий, я имею в виду дожди, контрнаступление немного замедлилось. Но мы используем тактику освобождения наших населенных пунктов шаг за шагом и километр за километром. И мы продолжим это делать", – заявил министр.

Министр подчеркнул, что украинские военные уже деоккупировали в Херсонской области более 90 населенных пунктов.

Освобождение Херсонской области: что известно

В конце августа Вооруженные Силы Украины пошли в контрнаступление на Херсонщине. По состоянию на 21 октября в Херсонской области удалось освободить 88 населенных пунктов. Деоккупация продолжается.

В Институте изучения войны предположили, что оккупанты готовятся бежать со значительных территорий.

Президент Владимир Зеленской заявил, что захватчики заминировали Каховскую дамбу.

Министр Резников заявил, что украинские воины контролируют все мосты через Днепр в Херсоне, поэтому оккупанты не смогут покинуть город, как это было в Изюме. По его словам, оккупантам опасно для жизни оставаться в Херсоне и вести уличные бои с ВСУ. Путей отступления не будет.

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