Глава государства отметил, что будет делаться все для того, чтобы украинцы вернулись из-за границы, чтобы были освобождены все наши пленные.

Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам на временно оккупированных территориях и подчеркнул, что о них в Украине не забыли и от них не отказались.

Об этом он сказал в видеообращении, приуроченном к годовщине вторжения России в Украину. В частности Зеленский отметил, что уже освобождены многие украинские земли.

"Нет сомнения в том, что Украину ждет победа. Летом мы почувствовали это. Мы прошли 100 дней войны, мы получили статус кандидата в ЕС, вернули Змеиный, услышали первую "бавовну" в Крыму, увидели салюты на складах у оккупантов и Антоновский мост. Август стал первым месяцем, когда оккупанты не взяли ни один украинский город, угрозы и ультиматумы о денацификации сменились на жесты доброй воли. И мы почувствовали тогда, наша победа неизбежна, она близко, она будет. И дальше была осень и наше контрнаступление", - отметил президент.

Видео дня

Он напомнил, что были освобождены Изюм, Балаклея, Купянск, Лиман, территория Херсонской области и город Херсон.

"Я хочу сейчас обратиться к тем, кто все еще ждет, к нашим гражданам, которые сейчас находятся во временной оккупации. Украина не оставила вас, не забыла о вас, не отказалась от вас. Так или иначе мы освободим все наши земли, мы сделаем все, чтобы Украина вернулась", - сказал Зеленский.

Также он обратился к тем украинцам, которые сейчас вынужденно находятся за границей: "Мы сделаем все, чтобы вы вернулись в Украину. Чтобы это стало возможным".

"Мы будем бороться и возвращать каждого нашего пленного", - подчеркнул он.

Глава государства отметил, что только это все вместе будет победой Украины.

"Мы видим ее даже в темноте, несмотря на постоянные массированные ракетные удары и отключения электроэнергии. Мы видим свет этой победы", - сказал Зеленский.

Вас также могут заинтересовать новости: