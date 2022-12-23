Президент Украины снял видео в своем кабинете.

Президент Владимир Зеленский вернулся в Киев после поездки в США. Глава украинского государства уже приступил к выполнению своих обязанностей.

"Доброе утро всем, желаю всем здоровья, я в кабинете. Работаем ради победы", - сообщил президент в коротком видеообращении к украинцам.

Также Зеленский в свойственной ему манере пожелал всем хорошего дня и пообещал, что Украина "всех победит".

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Визит Зеленского в США - что известно

В ночь на 21 декабря стало известно, что президент Владимир Зеленский отправится с визитом в США. Это его первая поездка за границу с начала вторжения России в Украину 24 февраля.

Президент Украины провел встречу со своим американским коллегой Джо Байденом и передал ему крест за военные заслуги от бойца, который защищает Бахмут.

Кроме того, 22 декабря Зеленский выступил в Капитолии перед представителями американского Конгресса и Сената. Позже президент Украины заявил, что возвращается в Украину с хорошими новостями, в частности по усилению обороноспособности страны.

По дороге в Украину Зеленский провел встречу с президентом Польши Анджеем Дудой, в ходе которой обсудили стратегические планы на будущее и дальнейшее взаимодействие между государствами.

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