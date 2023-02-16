По его словам, летом ситуация на фронте коренным образом изменится.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Россия планирует массированную атаку 24 февраля - в годовщину вторжения в Украину.

В эфире телемарафона Данилов заверил, что Украина готова к ударам и справится с этим днем.

"Мы к этому готовы. Я думаю, что мы уже понимаем, что такое атаки, после того, как "принимали" за один день 115-120 ракет. Справимся и с этим днем. Да, будет тяжело, к этому надо готовиться. Но надо сохранять максимальное спокойствие. Надо понимать, что мы все пройдем", - отметил Данилов.

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Секретарь СНБО отметил, что летом мы будем видеть абсолютно другую ситуацию и фронте в целом и на отдельных участках. Украинские воины сильны и объединены, зато у оккупантов нет ни мотивации, ни объяснения, почему они воюют.

"У них сейчас есть словосочетание "новые земли". Ну, во-первых, это не "новые", а наши старые, и мы их вам отдавать не собираемся. Во-вторых, увидим, где чья земля будет после войны. Я еще раз подчеркиваю: Российская Федерация будет демонтированной в том виде, какой она сейчас есть. Иначе она будет представлять угрозу не только для нашей страны, а для всего мира. Все люди, у которых есть ум, это понимают", - сказал Данилов.

Планы РФ до 24 февраля

Российский диктатор Владимир Путин приказал своей армии достичь хоть каких-то успехов на фронте к годовщине вторжения. До марта оккупанты должны выйти на админграницы Донецкой и Луганской областей. Наступление уже начато.

Военный эксперт Жданов заявил, что Путин поставил задачу достичь результатов до 21-22 февраля, чтобы отчитаться об успехах на фронте федеральному собранию. К этой дате оккупанты будут наращивать усилия, на плато выйдут 23-24 февраля и до марта будут на максимуме возможностей.

Россия пытается расширять зону нового наступления, активно ища новые направления. Однако, по мнению экспертов, на Киев, Сумы, Харьков и Чернигов оккупанты вряд ли пойдут.

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