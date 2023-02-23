Президент напомнил, что постановление о выплате премий военным было утверждено 28 февраля 2022 года.

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию о возвращении всем украинским военным надбавок в размере 30 тысяч гривень. Петиция была передана на проработку премьер-министру Денису Шмыгалю.

В ответе на соответствующую петицию президент напомнил, что Кабмин утвердил постановление о выплате военнослужащим по 100 000 грн или 30 000 грн в месяц 28 февраля 2022 года.

"Сегодня с целью обеспечения социальной справедливости в отношении стимулирования военнослужащих Правительством осуществлен ряд мер по дифференциации размеров указанного вознаграждения в зависимости от места, условий и особенностей прохождения службы в формированиях сил безопасности и обороны Украины. Следовательно, упомянутые выплаты напрямую будут зависеть от районов пребывания военнослужащих, сложности и специфики боевых или специальных задач, которые они выполняют", – заявил Зеленский.

Видео дня

Глава государства подчеркнул, что именно на Кабмин возложены задачи и полномочия по осуществлению мер по обеспечению обороноспособности Украины, проведение бюджетной и финансовой политики, а также обеспечение социальных и правовых гарантий военнослужащих.

Президент также обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой комплексно проработать этот вопрос, обратив особое внимание на обеспечение должной соцзащиты военных и соблюдения принципов справедливости по стимулированию военных, непосредственно участвующих в боевых действиях. Кабмин должен проиформировать автора петиции о результатах рассмотрения этого вопроса.

Выплаты для военных

В начале февраля 2023 года в Украине изменили выплаты для военных. Выплаты по новым правилам военнослужащие будут получать уже с марта. Надбавок лишат служащих, находящихся в тылу.

Ранее стало известно, что с 1 января Герои Украины и кавалеры орденов будут получать ежемесячные денежные выплаты. Речь идет о людях, которым присвоено звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда", рыцарям ордена "Богдана Хмельницкого" и кавалерам ордена "За мужество".

Вас также могут заинтересовать новости: