Президент Владимир Зеленский отмечает, что запугивание россиян вероятными массированными авиационными атаками Украины не будут иметь последствий.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский заявил на совместном с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте брифинге в Киеве в ответ на просьбу журналистов прокомментировать готовность украинской системы противовоздушной обороны и авиации к возможным массированным авиационным атакам России, о вероятности которых накануне заявили российские пропагандисты и ряд СМИ.
"Честно говоря, не анализировал то, что говорят российские пропагандисты... Наверное, наша разведка, когда докладывает мне ежедневно, анализирует и такие вещи, потому что должны обращать внимание на любые месседжи, которые идут со стороны государства-террориста. Что может сделать Россия - мы с вами понимаем. Она атакует нас и использует любые варианты авиации и на поле боя, также осуществляет ракетные удары...", - сказал он.
При этом президент подчеркнул, что сейчас самое важное - это то, что на сегодняшний день уровень эффективности противовоздушной обороны и защиты Украины самый высокий, чем когда-либо за все времена независимости. Зеленский подчеркнул, что такого уровня Украине удалось достичь благодаря помощи партнеров.
Он также упомянул о значительном проценте сбития украинскими военными вражеских воздушных целей - от 50% до 85%.
"Поэтому, я думаю, что их запугивания ни к чему не приведут. Я думаю, результат будет такой же, что и еженедельно... Они могут просто что-то показать массово... Но я не знаю, что может быть больше, чем когда был блэкаут, когда они выпустили по нам более 100 ракет и дронов, и тому подобное. Бояться нет смысла, ожидать от них цветов нет желания", - отметил глава государства.
По его мнению, также нет смысла верить в то, что говорят российские пропагандисты.
"И поэтому надо рассчитывать на себя и относиться к этим заявлениям как просто к еще одной психологической атаке со стороны РФ. Верьте в наши силы. Мы самый сложный этап в нашей с вами жизни, я уверен, смогли пройти тогда, когда не так много у нас было партнеров, - 24-го числа. Сейчас точно нас больше и точно мы сильнее. И я уверен, что Россия тогда была намного сильнее, а сейчас она не такая мощная и не имеет такого количества сил. Мне кажется, что в этом и есть наше преимущество. Поэтому не верьте пропагандистам, верьте в то, что на поле боя", - добавил президент.
Применение Россией авиации против Украины
Как сообщал УНИАН, ранее росСМИ сообщили, что российская армия решилась на массовое применение на войне в Украине авиацию, которую до этого берегла. Россияне рассчитывают, что это добавит проблем Вооруженным силам Украины, несмотря на то, что самолеты и вертолеты будут также "массово сбивать".
По данным западной разведки, Россия накапливает возле украинской границы самолеты и вертолеты. Хотя в отчете Минобороны Великобритании отмечается, что пока маловероятно, что РФ готовится к расширению использования авиации в войне против Украины.
По информации майора запаса Нацгвардии, ветерана российско-украинской войны Алексея Гетьмана, российские войска сосредоточили около 400 самолетов и 300 вертолетов у границы с Украиной.