Президент подчеркнул, что сейчас Украина гораздо сильнее, чем 24 февраля 2022 года, а Россия уже не такая мощная и не имеет такого потенциала, как тогда.

Президент Владимир Зеленский отмечает, что запугивание россиян вероятными массированными авиационными атаками Украины не будут иметь последствий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский заявил на совместном с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте брифинге в Киеве в ответ на просьбу журналистов прокомментировать готовность украинской системы противовоздушной обороны и авиации к возможным массированным авиационным атакам России, о вероятности которых накануне заявили российские пропагандисты и ряд СМИ.

"Честно говоря, не анализировал то, что говорят российские пропагандисты... Наверное, наша разведка, когда докладывает мне ежедневно, анализирует и такие вещи, потому что должны обращать внимание на любые месседжи, которые идут со стороны государства-террориста. Что может сделать Россия - мы с вами понимаем. Она атакует нас и использует любые варианты авиации и на поле боя, также осуществляет ракетные удары...", - сказал он.

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При этом президент подчеркнул, что сейчас самое важное - это то, что на сегодняшний день уровень эффективности противовоздушной обороны и защиты Украины самый высокий, чем когда-либо за все времена независимости. Зеленский подчеркнул, что такого уровня Украине удалось достичь благодаря помощи партнеров.

Он также упомянул о значительном проценте сбития украинскими военными вражеских воздушных целей - от 50% до 85%.

"Поэтому, я думаю, что их запугивания ни к чему не приведут. Я думаю, результат будет такой же, что и еженедельно... Они могут просто что-то показать массово... Но я не знаю, что может быть больше, чем когда был блэкаут, когда они выпустили по нам более 100 ракет и дронов, и тому подобное. Бояться нет смысла, ожидать от них цветов нет желания", - отметил глава государства.

По его мнению, также нет смысла верить в то, что говорят российские пропагандисты.

"И поэтому надо рассчитывать на себя и относиться к этим заявлениям как просто к еще одной психологической атаке со стороны РФ. Верьте в наши силы. Мы самый сложный этап в нашей с вами жизни, я уверен, смогли пройти тогда, когда не так много у нас было партнеров, - 24-го числа. Сейчас точно нас больше и точно мы сильнее. И я уверен, что Россия тогда была намного сильнее, а сейчас она не такая мощная и не имеет такого количества сил. Мне кажется, что в этом и есть наше преимущество. Поэтому не верьте пропагандистам, верьте в то, что на поле боя", - добавил президент.

Применение Россией авиации против Украины

Как сообщал УНИАН, ранее росСМИ сообщили, что российская армия решилась на массовое применение на войне в Украине авиацию, которую до этого берегла. Россияне рассчитывают, что это добавит проблем Вооруженным силам Украины, несмотря на то, что самолеты и вертолеты будут также "массово сбивать".

По данным западной разведки, Россия накапливает возле украинской границы самолеты и вертолеты. Хотя в отчете Минобороны Великобритании отмечается, что пока маловероятно, что РФ готовится к расширению использования авиации в войне против Украины.

По информации майора запаса Нацгвардии, ветерана российско-украинской войны Алексея Гетьмана, российские войска сосредоточили около 400 самолетов и 300 вертолетов у границы с Украиной.

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