Верховная Рада 20 марта проголосовала за отставку Павла Рябикина с должности министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский вывел из состава Совета национальной безопасности и обороны Украины Павла Рябикина, которого уволили с должности министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

Как это говорится в указе главы государства №180/2023 от 24 марта, президент утвердил в персональном составе СНБО Михаила Федорова на новой должности - вице-премьер-министра Украины по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министра цифровой трансформации Украины.

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20 марта Верховная Рада Украины проголосовала за отставку Павла Рябикина с должности министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины, а Михаила Федорова – с должности вице-премьер-министра Украины - министра цифровой трансформации Украины.

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В то же время парламент назначил Федорова на должность вице-премьер-министра по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министра цифровой трансформации Украины.

Рябикина планируется назначить послом Украины в Китайской Народной Республике.

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