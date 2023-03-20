Павла Рябикина планируется назначить послом Украины в Китае.

Верховная Рада Украины проголосовала за отставку Павла Рябикина с должности министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины, а Михаила Федорова – с должности вице-премьер-министра Украины - министра цифровой трансформации Украины.

По информации депутата, Федорова назначат на новую должность. "Заранее, он станет вице-премьером - министом по инновациям, развитию образования, науки и технологий-министром цифровой трансформации Украины. Его кандидатуру на новую должность внесут в Раду на ближайшем заседании", - сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram.

Также он сообщил, что Рябикина планируется назначить послом Украины в Китайской Народной Республике.

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Увольнение министров в Украине - детали

18 марта премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что на этой неделе в парламенте планируется рассмотрение вопроса расширения направлений ответственности вице-премьер-министра Федорова. В частности, его будущая должность будет называться так: вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министр цифровой трансформации Украины.

Также Шмыгаль сообщил, что парламент должен рассмотреть вопрос об увольнении Рябикина, занимающего должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности с ноября 2021 года, и назначении вместо него бывшего председателя правления "Укрзализныци" Александра Камышина, который заявил об отставке 27 февраля 2023 года. На этом посту Камышин находился с конца марта 2022 года. 3 марта Камышин стал внештатным советником президента.

В понедельник, 20 марта, Верховная Рада Украины проголосовала за отставку Сергея Шкарлета с должности министра образования и науки.