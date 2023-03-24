Администрации созданы в Северодонецке, Попасной и Горном.

Президент Владимир Зеленский создал три военные администрации во временно оккупированных российскими войсками городах Луганской области.

Соответствующий указ №181/2023 от 24 марта обнародован на сайте главы государства. В частности, президент создал Горскую городскую военную администрацию Северодонецкого района Луганской области; Попаснянскую городскую военную администрацию Северодонецкого района Луганской области, а также Северодонецкую городскую военную администрацию Северодонецкого района Луганской области.

Генеральному штабу Вооруженных сил Украины, Луганской областной государственной администрации поручено принять меры, связанные с образованием военных администраций.

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Кадровые изменения во власти - детали

Кабинет министров Украины согласовал увольнение сразу трех глав областных государственных администраций. Согласовано увольнение Гайдая Сергея Владимировича с должности председателя Луганской областной государственной администрации; Марченко Максима Михайловича с должности председателя Одесской областной государственной администрации; Гамалия Сергея Вячеславовича с должности председателя Хмельницкой областной государственной администрации.

Также президент Украины Владимир Зеленский сменил начальника Херсонской городской военной администрации.

Ранее Зеленский уволил пятерых глав областных государственных администраций.