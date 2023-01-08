В частности, по словам президента, с плена удалось на этот раз вернуть 33 офицера, 17 – это рядовые и сержанты.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал первый в этом году обмен пленными, в результате которого на родину были возвращены 50 военнослужащих. Об этом глава государства сообщил в вечернем видеообращении.

"Сегодня состоялось первое в этом году освобождение наших воинов с российского плена. 50 украинцев вернулись домой. 33 офицера, 17 – это рядовые и сержанты. Среди них - защитники Киевской, Донецкой областей, Мариуполя, юга страны. Бойцы армии, Нацгвардии, теробороны, ВМД, пограничники. Без всякого перерыва работает наша команда, чтобы освобождать украинцев и украинок. Я сегодня их хочу еще раз поблагодарить: Буданов, Ермак, Малюк, Усов, Лубинец и другие", - сказал Зеленский.

Также он поблагодарил те подразделения, которые пополняют обменный фонд.

Видео дня

"Каждый, кто берет в плен врага на нашей земле, дает возможность вернуть свободу кому-то с украинцев", - подчеркнул президент.

Первый в 2023 году обмен пленными: детали

8 января в Украине в результате очередного обмена пленными были возвращены 50 военнослужащих.

По данным Минреинтеграции, в течение 2022 года с российского плена Украине удалось вернуть почти 1,6 тыс. человек.

В частности, в последний день 2022 года 31 декабря в результате очередного обмена удалось вернуть 140 человек.

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