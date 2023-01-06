Все мы вместе - большая украинская семья, которая едина в своем мужестве, несокрушимости, взаимоуважении и взаимопомощи, в своей вере в победу, подчеркнул глава государства.

На Рождество нельзя убирать и выносить из дома мусор, но мы бьемся с чертями и выносим мусор из нашего дома более 300 дней подряд.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал, поздравляя с Рождеством Христовым украинские семьи, которые сегодня собираются вместе на Святой вечер.

Он отметил, что все мы вместе – большая украинская семья, которая едина в своем мужестве, несокрушимости, взаимоуважении и взаимопомощи, в своей вере в победу.

"Мы одинаково ее приближаем. Ежедневно. Одинаково стоим друг за друга, бок о бок. Ежедневно. Защищаем свою землю, свою культуру, свои традиции, свою веру. Как это делали наши предки казаки - защитники веры и церкви Христовой. И так, как это делали все их потомки и продолжатели традиций нашей армии и нашего народа", - подчеркнул Зеленский.

Он подчеркнул, что наши предки верили, что вечером накануне Рождества души умерших родственников спускаются с небес. Он отметил, что сегодня духи наших предков помогают нам бить тех, кто пришел на нашу землю.

Президент Украины отметил, что украинцы сейчас вынуждены нарушать некоторые наши традиции, чтобы защитить их на будущее.

"На праздники нельзя надевать темную или старую, поношенную одежду, чтобы беда не приходила в дом. Но беда пришла в наш дом 24 февраля 2022 года, поэтому с тех пор мы не в белых одеждах и бьемся с черными силами", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, по традиции к гостям нужно относиться особенно приветливо и бережно, но это не касается оккупантов.

"В святой день нельзя убирать и выносить из дома мусор, но мы бьемся с чертями и выносим мусор из нашего дома более 300 дней подряд. Запрещено шить и вязать, но мы плетем маскировочные сетки и шьем бронежилеты, преодолевая зло. В эти дни наши предки не ходили на охоту, но мы сражаемся, чтобы не стать добычей и победить зверя", - сказал Зеленский.

По его словам, это видит Бог и мир. Он напомнил, что "Колядку колоколов", написанную на музыку Николая Леонтовича, перепевают в более чем 150 вариациях, а украинский "Щедрик" дарит рождественский дух всей планете. По его словам, в этом году дух надежды, дух добра и чуда дарит миру не только наша музыка, но и украинская отвага, несокрушимость, непокорность, непобедимость. Он отметил, что наши предки верили, что в ночь на Рождество открываются небеса и сбываются мечты, если попросить высшие силы.

"Сегодня мечта у всех нас одна. Пусть в каждую семью придет покой, в каждый дом – достаток, на украинскую землю – победа, а с ней – тысячелетние мир и процветание", - подчеркнул президент Украины, и пожелал всем счастливого Рождества и вкусной кутьи.

Рождество в Украине - дата

Как сообщал УНИАН, по данным социологов, в этом году более половины украинцев будут праздновать Рождество 7 января. В то же время возросло количество людей, которые будут праздновать только 25 декабря и тех, кто отмечает Рождество в обе даты. Также значительно увеличилось тех, кто поддерживает перенос празднования Рождества на 25 декабря.

Проблема с датами празднования церковных праздников возникла из-за того, что в Украине христианские церкви живут по двум календарям: Григорианскому и Юлианскому. Из-за неточности юлианского календаря за сотни лет Рождество "сместилось" с 25 декабря на 7 января.

Тем временем ПЦУ разрешила приходам самим выбирать, когда праздновать Рождество. По словам священника Георгия Коваленко, украинская церковь до сих пор живет по юлианскому календарю и также празднует 25 декабря, но это по старому стилю, а по новому стилю - это 7 января.

Вас также могут заинтересовать новости: