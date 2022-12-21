Где именно и когда погиб Афанасьев не сообщается.

На фронте погиб активист сопротивления российской оккупации Крыма и бывший политзаключенный Кремля Геннадий Афанасьев.

О смерти Афанасьева сообщил его друг и блогер Мирослав Олешко.

"Прощай друг, кум. Люблю тебя. Ты вечно с нами, потому что мы помним", - написал он.

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Где именно и когда погиб Афанасьев Олешко не сообщил. Известно, что он пошел защищать Украину сразу после полномасштабного вторжения РФ.

У бывшего политзаключенного осталась жена и 2-летняя дочь.

Кто такой Геннадий Афанасьев

В мае 2014 года после анкесии Крыма ФСБ РФ задержала Геннадия Афанасьева на одной из улиц Симферополя.

Активиста обвинили в якобы подготовке террористических актов. Он был одним из обвиняемых по делу так называемых "террористов группы Сенцова". Кремлевский режим приговорил его к 7 годам лишения свободы. Однако через два года его удалось вернуть в Украину в результате обмена.

В 2018 году Европейский суд по правам человека обязал РФ выплатить Афанасьеву денежную компенсацию из-за нечеловеческих условий конвоирования.

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