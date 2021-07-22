Девочка спасла своего 7-летнего брата и еще трех соседских детей от наводнения, возникшего в результате мощных ливней в пгт Ясиня на Раховщине.

Президент Владимир Зеленский наградил ученицу 7-го класса Ясинянской общеобразовательной средней школы №1 I-III степеней Раховского района Закарпатской области Татьяну Тулайдан медалью "За спасенную жизнь".

Как сообщила пресс-служба главы государства, соответствующий указ № 299/2021 подписан 21 июля.

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Девочка спасла жизни четверых детей: детали

12-летняя Татьяна спасла своего 7-летнего брата и еще трех соседских детей от наводнения, возникшего в результате мощных ливней в поселке Ясиня Раховского района.

Девочка выключила электричество в доме, взяла младшего брата и трех других детей и отвела на чердак, в безопасность от высокого уровня воды, который к тому времени уже достигал одного метра.

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Автор: Леся Лещенко