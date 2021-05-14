Памятную дату установила Верховная Рада Украины.

Сегодня, 14 мая 2021 года, Украина впервые отмечает День памяти украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой войны.

Памятная дата в феврале этого года введена соответствующим постановлением Верховной Рады. На протяжении 11-13 мая Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне совместно с Украинским институтом национальной памяти рассказывал истории украинцев, спасавших евреев.

А в этот день состоится круглый стол, где будут обсуждать вопросы достойного чествования подвига украинцев-спасателей как на государственном, так и на международном уровне.

Что такое Праведники народов мира

Читайте такжеЗеленский наградил званием Мать-героиня более тысячи украинокПомощь евреям в годы Второй мировой войны на территории Европы, оккупированной нацистами, чаще всего каралась смертью самого спасителя и всей его семьи. В знак благодарности еврейский народ инициировал почетное звание для таких людей – Праведник народов мира.

Это звание присуждает государство Израиль для награждения не евреев, рисковавших жизнью во время Холокоста, чтобы спасти евреев от уничтожения нацистами. Получить его можно только по рекомендации еврейской общины, а специальная комиссия изучает все документы и свидетельства людей, которые могут подтвердить факт спасения.

Звание получает человек, принимавший активное участие в спасении евреев от опасности смертной казни или депортации в лагерь смерти. При этом спаситель не надеялся получить взамен какую-либо финансовую компенсацию, а также на протяжении дальнейшей жизни не нанес вреда ни одному другому человеку.

Праведники мира в Украине

По состоянию на 1 января 2020 года 2 659 граждан Украины удостоены Израилем звания Праведника народов мира за спасение евреев от Холокоста, то есть нацистской политики уничтожения.

Первым среди украинцев таким званием была отмечена Мария Бабич, которая в оккупированном Ривне спасла еврейскую девочку Ирит Осипову. После войны Бабич стала членом семьи Осиповых и вместе с ними уехала в Израиль. Звание праведницы народов мира ей было присвоено 1 мая 1962 года.

В то же время тысячи спасателей до сих пор остаются непризнанными и неизвестными.

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Автор: Алина Вишневская