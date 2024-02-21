Президенты двух стран планируют пообщаться в рамках саммита стран Юго-Восточной Европы.

Президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время провести встречу с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом во время визита в Анкару сообщил президент Албании Эди Рама.

По его словам, встреча Зеленского и Эрдогана может состояться во время саммита стран Юго-Восточной Европы, проведение которого запланировано на конец февраля в столице Албании Тиране.

"Я сообщил президенту Эрдогану, что мы будем иметь встречу с президентом Зеленским. Турция тоже приглашена, и хотя он имеет очень насыщенную повестку дня, он принял это приглашение", – отметил Рама.

Отношения Украины и Турции - последние новости

Украина планирует закупить турецкие истребители пятого поколения Kaan. Об этом сообщил чрезвычайный и полномочный посол Украины в Турции Василий Боднар.

По его словам, украинские специалисты работают в рамках проекта по созданию двигателя для нового истребителя. А в перспективе Kaan сможет конкурировать на рынке с американскими истребителями пятого поколения.

Также УНИАН сообщал, что Турция снизила поток товаров двойного назначения в Россию. В выборку попали 45 категорий товаров из списка для экспортного контроля, который составили США, ЕС, Великобритания и Япония.

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