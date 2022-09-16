ООН предложила возобновить транзит аммиака, который производит российский завод удобрений "Уралхим", по трубопроводу в Одессу, где его бы покупал американский трейдер сырья Trammo.

Президент Владимир Зеленский 16 сентября выдвинул ультиматум: Россия получит право экспортировать аммиак через территорию Украины только если вернет украинских военнопленных.

Об этом глава государства сказал в интервью для Reuters.

"Я против поставок аммиака из РФ через нашу территорию. Я бы делал это только в обмен на наших пленных. Вот что я предложил ООН", – сказал Зеленский.

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Он добавил, что во время контрнаступления ВСУ на Харьковщине в плен попали "сотни российских военных", в то же время Россия имеет больше украинских военнопленных, чем Украина – российских.

Как сообщалось, ООН предложила возобновить транзит аммиака, который производит российский завод удобрений "Уралхим", по трубопроводу в Одессу, где его бы покупал американский трейдер сырья Trammo.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ООН действительно начала переговоры по возобновлению экспорта аммиака через Украину. Он добавил, что Киев не согласится ни на одно соглашение, которое противоречит интересам в сфере безопасности.

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