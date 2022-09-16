Поднимался вопрос материально-технического обеспечения Сил обороны.

Президент Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего 16 сентября.

Об этом сообщает Офис президента.

В заседании приняли участие министр обороны Алексей Резников, главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный, начальник Генерального штаба Сергей Шаптала, командующий Силами специальных операций Виктор Хоренко, глава МВД Денис Монастырский, глава МИД Дмитрий Кулеба, министр инфраструктуры Александр Кубраков и руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

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В формате видеосвязи к заседанию Ставки присоединились: командующий сухопутными силами ВСУ Александр Сырский, командующий ОК "Запад" Сергей Литвинов, командующий ОК "Юг" Андрей Ковальчук и секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.

Участники заседания рассмотрели дальнейшие шаги по деоккупации территорий Украины и приняли необходимые решения.

Отдельно поднимался вопрос материально-технического обеспечения Сил обороны и список вооружения, необходимого для дальнейшего освобождения территорий от рашистов.

16 сентября Зеленский сообщил, что почти вся Харьковская область деоккупирована.

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