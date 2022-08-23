11-летняя Яна начинает ходить на протезах.

Жена президента Украины Елена Зеленская показала 11-летнюю девочку Яну, которая потеряла обе ноги и учится ходить на протезах. Ребенок попал под обстрел оккупантов на железнодорожном вокзале во время эвакуации из Краматорска.

Видео с девочкой первая леди разместила на своей странице в Twitter.

Зеленская отметила, что очень рада за девочку, ведь она получила шанс на новую жизнь.

"Маленькая украинка Яна имеет больше внутренней силы, чем оккупанты, которые пытались убить ее, обстреляв вокзал в Краматорске. С каждым днем она все более уверенно шагает к новой, счастливой жизни. Радуюсь за Яну и надеюсь, что вскоре мы встретимся в мирной Украине", - написала первая леди.

Что известно о 11-летней Яне

Яна и ее семья попала под обстрел на вокзале в Краматорске. Мать девочки потеряла ногу, ребенок - обе. Сейчас семья Степаненко воспользовалась программой протезирования в США.

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