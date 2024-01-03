В то же время суд признал его невиновным по статье о торговле людьми в связи с недоказанностью. Правозащитники рассчитывали, что фигурант получит пожизненное.

Шевченковский райсуд Киева огласил приговор главному палачу тайной Донецкой пыточной "Изоляция" - Денису Куликовскому, более известном по прозвищу "Палыч".

Как сообщает Суспильне, он признан виновным по статьям: 258, 260 и 438 Уголовного кодекса ("создание террористической группы или террористической организации"; "создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований"; "нарушение законов и обычаев войны").

"Суд постановил назначить Куликовскому наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества. Начало исполнения приговора считать с 9 ноября 2021 года", - сообщило Суспильне.

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По данным издания, в то же время суд признал его невиновным по ст. 149 Уголовного кодекса ("торговля людьми") в связи с недоказанностью.

Правозащитница Александра Матвийчук после оглашения приговора заявила, что "Палыча" должны были приговорить к пожизненному заключению.

"Я буду советоваться с адвокатами потерпевших и в целом относительно процессуальных нюансов. По моему убеждению, Денис Куликовский, он же "Палыч", должен получить пожизненное. Я собирала свидетельства выживших. Это такие истории, которые указывают, что по совокупности совершенных преступлений, преступники должны сидеть до конца жизни. Надо искать процессуальное решение. Не понимаю, почему гособвинение просило всего 15 лет. Судья сейчас удовлетворил эту просьбу в полном объеме. Но ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса предусматривает возможность запрашивать пожизненное", - прокомментировала она.

Адвокат журналиста Станислава Асеева, который был узником "Изоляции" в комментарии Суспильному заявил, что апелляцию подавать не планирует.

В свою очередь проект "Граты" информирует, что суд также удовлетворил два гражданских иска в отношении Куликовского, согласно решению он должен выплатить 400 тыс. грн и 95 тыс. грн двум потерпевшим.

Сам подсудимый вину не признал.

Дело слушали в закрытом режиме. Против Куликовского дали показания бывшие пленные "Изоляции" - 22 человека признаны по делу потерпевшими. Среди них - писатель и журналист Асеев, которого в 2017 году задержали в "ДНР" и бросили в "Изоляцию", обвинив в шпионаже, создании экстремистской организации и публичных призывах к действиям, "направленным на нарушение территориальной целостности".

Задержание Куликовского: что известно

Боевика Дениса Куликовского ("Палыч"), который руководил тюрьмой "Изоляция " в оккупированном Донецке, задержали 9 ноября 2021 года в Киеве.

Его задержали в рамках ранее открытого уголовного производства по 4 статьям Уголовного кодекса: ст. 149 ("торговля людьми"); ст. 258-3 ("создание террористической группы или террористической организации"); ст. 260 ("создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований"); ст. 438 ("нарушение законов и обычаев войны").

29 октября 2020 года руководителю "Изоляции" было заочно сообщено о подозрении.

Расследованием установлено, что под руководством Куликовского на территории бывшего завода изоляционных материалов в Донецке террористы устроили "пыточную базу", где незаконно удерживали гражданских лиц, пленных военнослужащих ВСУ и других формирований, задействованных в АТО/ООС.

Что такое"Изоляция"

"Изоляция" - это незаконная тюрьма, созданная российскими оккупационными властями на территории одноименного культурного центра в Донецке после захвата города в 2014 году.

По данным Офиса генпрокурора, в тюрьме "Изоляция" в разное время содержали около 3,5 тыс. человек, из которых 1,6 тыс. - это гражданские лица.

По данным отчета Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, в "Изоляции" заключенных пытают и подвергают сексуальному насилию.

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