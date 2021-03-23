Хотя закон позволяет родителям не прививать ребенка, в конкретном деле право не вакцинировать школьника противопоставляется общему интересу общества.

Верховный Суд в составе коллегии судей Первой судебной палаты Кассационного гражданского суда оставил без изменений судебные решения районного и апелляционного судов, которыми отказано в удовлетворении иска о признании недействительным и отмене приказа директора лицея об отстранении от занятий ученицы, не вакцинированной по возрасту.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда.

Судьи ссылаются на статью 53 Закона "Об образовании", согласно которой учащиеся имеют право на безопасные и безвредные условия обучения, а также обязаны бережно относиться к собственному здоровью.

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Хотя закон позволяет родителям не прививать ребенка, в конкретном деле, постановляют судьи, индивидуальное право не вакцинировать школьника противопоставляется общему интересу общества.

"Государство, установив запрет посещать учебное заведение ребенком, не имеющим профилактических прививок, реализует свой долг по обеспечению безопасности жизни и здоровья всех участников образовательного процесса, в том числе и самого непривитого ребенка. Итак, право ребенка истца на образование в школьном учебном заведении было временно ограничено, учитывая общественные интересы", – говорится в сообщении.

Судьи утверждают, что в этом случае право ребенка на образование не нарушено, "поскольку для детей, которые не могут посещать учреждение образования из-за отсутствия прививок, установлены альтернативные способы получения образования и продолжения обучения, в частности в учебном заведении".

Поэтому судьи назвали безосновательными доводы истца "о том, что оспариваемыми приказами ответчика нарушено конституционное право ребенка на образование".

"Решая вопрос о соотношении норм статей 3 и 53 Конституции Украины, нельзя не признать приоритетность обеспечения безопасности жизни, здоровья и безопасности человека над правом на образование", – подытожили в Верховном Суде.

К слову, в статье 15 Закона Украины "О защите населения от инфекционных болезней" говорится, что вакцинированные дети не должны допускаться к занятиям в школе.

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Автор: Яна Ставская