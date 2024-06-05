Украинцы неоднократно на паспортном контроле выдавали себя за иностранцев, но это быстро обнаруживается.

Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко прокомментировал заявление посольства США в Украине о запрете выезда людей с двойным гражданством. По его словам, если граждане Украины имеют паспорт другой страны, они все равно в первую очередь рассматриваются исключительно как граждане Украины, которые имеют ее национальные права и обязанности.

"Формулировка, которая распространяется на различных ресурсах о том, что украинцев с двойным гражданством теперь не будут выпускать из страны, мягко говоря, не корректна. Еще раз могу отметить, что в Украине запрещено двойное гражданство", - сказал он LIGA.net.

Спикер ГПСУ отметил, что эти нормы действовали и раньше. На границе пограничники неоднократно выявляли украинцев, которые на паспортном контроле выдавали себя за иностранцев. Их всегда привлекают к определенной законодательством ответственности.

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"В то же время не стоит путать с гражданами Украины, которые постоянно проживают за пределами Украины и которые имели в своих документах соответствующие отметки об оформлении выезда за границу на постоянное место жительства и отметки (штамп) о взятии на постоянный консульский учет в зарубежном дипломатическом учреждении Украины", - подчеркнул Демченко.

По его словам, ранее украинские мужчины в возрасте от 18 до 60 лет на время военного положения все равно могли выезжать за пределы Украины. Такая возможность была ограничена с изменением норм законодательства.

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Ранее Демченко заявил, что военнообязанные мужчины с видом на жительство в других странах не могут пересечь границу для выезда из Украины. Они исключены из перечня лиц, подлежащих снятию с воинского учета, и взамен соответствующим постановлением правительства их обязывают стать на воинский учет.

Как сообщали в Минобороны, военнообязанным украинцам за рубежом, которые обновили свои учетные данные в "Резерв+" и имеют статус "в розыске", надо вернуться в Украину и лично прийти в ТЦК.

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