Речь идет о военнообязанных мужчинах в возрасте от 18 до 60 лет с двойным гражданством.

С 1 июня Украина отменила исключение относительно "проживания за границей", которое ранее позволяло определенным категориям украинских мужчин в возрасте от 18 до 60 лет выезжать за границу. Об этом сообщает посольство США в Украине.

"После этого изменения американо-украинские лица с двойным гражданством, в том числе те, которые проживают в США, больше не смогут выехать из страны. Украинское законодательство не признает двойного гражданства. Поэтому американо-украинские лица с двойным гражданством, находясь в Украине, рассматриваются исключительно как граждане Украины, и на них распространяются права и обязанности граждан Украины", – говорится в сообщении.

В учреждении напомнили, что в условиях военного положения в Украине мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено выезжать из страны. Ранее лица с двойным американо-украинским гражданством из этой группы могли въезжать в Украину, а затем выезжать из нее, если они снимались с регистрации места жительства в Украине и регистрировали место жительства в США.

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"По нашей информации, с 1 июня это исключение было отменено", – говорится в заявлении.

В посольстве советуют мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет, которые имеют гражданство США и Украины "или претендуют на получение украинского гражданства и не желают оставаться в Украине на неопределенный срок, воздержаться от любых поездок в Украину".

"Существует чрезвычайно высокий риск того, что вам не позволят выехать, даже если вы имеете американский паспорт", – резюмирует пресс-служба учреждения.

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Представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко заявил, что военнообязанные мужчины с видом на жительство в других странах не могут пересечь границу для выезда из Украины. По его словам, такие граждане Украины исключены из перечня лиц, подлежащих снятию с воинского учета, и вместо этого соответствующим постановлением правительства их обязывают стать на воинский учет.

Кроме того, украинцам, которые находятся за рубежом, и у которых в приложении "Резерв+" после обновления данных появился статус "в розыске" необходимо вернуться в Украину и лично обратиться в ТЦК и СП. Об этом заявил представитель Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин.

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