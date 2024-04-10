В Украине хотят ввести ограничения на управление транспортными средствами по требованию ТЦК.

Законопроект о мобилизации могут вынести на рассмотрение Верховной Рады Украины уже сегодня, 10 апреля.

Народный депутат Алексей Гончаренко опубликовал в своем Telegram-каналеосновные положения окончательного варианта документа, который вчера завершил рассматривать Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки:

остается норма о праве на демобилизацию людей с инвалидностью;

демобилизация в связи с освобождением из плена, если военнослужащий не выражает желания продолжить службу;

признанные ограниченно годными должны повторно прийти военно-врачебную комиссию в течение 12 месяцев;

военнослужащие в случае заключения первого контракта имеют право на компенсацию 50% от первого взноса по кредиту, обеспеченному предметом ипотеки;

те, кто получил 2-3 группу инвалидности после 24 февраля 2022 года (кроме военнослужащих), должны пройти повторный медосмотр;

предусматривается ограничение консульских услуг для мужчин от 18 до 60 лет, которые не имеют военно-учетных документов;

вводится ограничение на управление транспортными средствами мужчинам соответствующего возраста по требованию ТЦК.

Гончаренко отметил, что закон вступает в силу через месяц после принятия.

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Законопроект о мобилизации: последние новости

Вечером стало известно, что Комитет ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки исключил положение о демобилизации и ротации военнослужащих из правительственного законопроекта.

Народный депутат Федор Вениславский сообщил, что с такой просьбой в Раду обратился Кабинет министров. Эти вопросы должны нормировать отдельно, в другом законопроекте.

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