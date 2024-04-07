Кроме того, были внесены мотивационные правки для военнослужащих и предложены льготы.

Комитет по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки внес правки в мотивационную часть законопроекта о мобилизации и вернул некоторые ограничения для военнообязанных.

Как сообщила народный депутат, член комитета Ирина Фриз в Facebook, на очередном заседании комитета приняли решение о пересмотре некоторых предыдущих решений и рассмотрены комитетские правки.

Среди изменений:

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возвращено ограничение по предоставлению консульских услуг гражданам Украины за рубежом без наличия военно-учетных документов;

внедрение электронного кабинета оставлено как право (возможность), а не обязанность;

военные, заключившие новые контракты на военную службу, смогут сами выбрать подразделение, где будут служить, из утвержденного Генштабом перечня подразделений;

первый месяц службы засчитывается как три месяца, если военный выполнял боевые задачи непосредственно в районах боевых действий;

военным на первой линии за каждые 30 дней выполнения боевых задач суммарно выплачивается вознаграждение в размере 70 тысяч гривен;

большинству военнослужащих ежемесячно выплачивается вознаграждение "за особенности прохождения службы" в размере 10 тысяч гривен;

вознаграждение за уничтожение (захват) военной и боевой (специализированной) техники противника будет составлять от 4 до 80 размеров прожиточного минимума.

Также комитет предложил льготы:

военнослужащие будут иметь право на компенсацию 50% от первого взноса по кредиту, обеспеченному предметом ипотеки, и дополнительно 100 тысяч гривен после первого года военной службы и еще 100 тысяч гривен после второго. Компенсация предоставляется военнослужащему только один раз в течение всего времени прохождения им военной службы;

военнослужащим не начисляются штрафные санкции, пеня за невыполнение обязательств перед предприятиями, учреждениями и организациями всех форм собственности, в том числе банками, и физическими лицами, а также не начисляются проценты за пользование кредитом, кроме кредитных договоров о приобретении имущества, которое отнесено или будет отнесено к объектам жилищного фонда, и/или автомобиля.

Фриз отметила, что окончательная редакция мотивационного пакета будет принята на следующем заседании комитета. Законопроект планируют рассмотреть в Верховной Раде 10 апреля, а 11 апреля провести финальное голосование.

Мобилизация в Украине - последние новости

В конце декабря 2023 года Кабмин подал в Верховную Раду проект закона о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях и Уголовный кодекс относительно усиления ответственности за военные правонарушения. Он предусматривает увеличение штрафов за нарушение правил воинского учета и законодательства об обороне, воинской обязанности и военной службе, мобилизационной подготовке и мобилизации.

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук сообщил, что законопроект о мобилизации уже прошел обсуждение в Комитете Верховной Рады и на ближайшее заседание будет внесен в зал.

Нардеп Егор Чернев отметил, что законопроект о мобилизации по состоянию на сегодня уже почти готов или готов на 100% . И, по словам спикера парламента Руслана Стефанчука, в ближайшее время его вынесут в зал заседаний Верховной Рады Украины.

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