Комитет по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки внес правки в мотивационную часть законопроекта о мобилизации и вернул некоторые ограничения для военнообязанных.
Как сообщила народный депутат, член комитета Ирина Фриз в Facebook, на очередном заседании комитета приняли решение о пересмотре некоторых предыдущих решений и рассмотрены комитетские правки.
Среди изменений:
- возвращено ограничение по предоставлению консульских услуг гражданам Украины за рубежом без наличия военно-учетных документов;
- внедрение электронного кабинета оставлено как право (возможность), а не обязанность;
- военные, заключившие новые контракты на военную службу, смогут сами выбрать подразделение, где будут служить, из утвержденного Генштабом перечня подразделений;
- первый месяц службы засчитывается как три месяца, если военный выполнял боевые задачи непосредственно в районах боевых действий;
- военным на первой линии за каждые 30 дней выполнения боевых задач суммарно выплачивается вознаграждение в размере 70 тысяч гривен;
- большинству военнослужащих ежемесячно выплачивается вознаграждение "за особенности прохождения службы" в размере 10 тысяч гривен;
- вознаграждение за уничтожение (захват) военной и боевой (специализированной) техники противника будет составлять от 4 до 80 размеров прожиточного минимума.
Также комитет предложил льготы:
- военнослужащие будут иметь право на компенсацию 50% от первого взноса по кредиту, обеспеченному предметом ипотеки, и дополнительно 100 тысяч гривен после первого года военной службы и еще 100 тысяч гривен после второго. Компенсация предоставляется военнослужащему только один раз в течение всего времени прохождения им военной службы;
- военнослужащим не начисляются штрафные санкции, пеня за невыполнение обязательств перед предприятиями, учреждениями и организациями всех форм собственности, в том числе банками, и физическими лицами, а также не начисляются проценты за пользование кредитом, кроме кредитных договоров о приобретении имущества, которое отнесено или будет отнесено к объектам жилищного фонда, и/или автомобиля.
Фриз отметила, что окончательная редакция мотивационного пакета будет принята на следующем заседании комитета. Законопроект планируют рассмотреть в Верховной Раде 10 апреля, а 11 апреля провести финальное голосование.
Мобилизация в Украине - последние новости
В конце декабря 2023 года Кабмин подал в Верховную Раду проект закона о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях и Уголовный кодекс относительно усиления ответственности за военные правонарушения. Он предусматривает увеличение штрафов за нарушение правил воинского учета и законодательства об обороне, воинской обязанности и военной службе, мобилизационной подготовке и мобилизации.
Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук сообщил, что законопроект о мобилизации уже прошел обсуждение в Комитете Верховной Рады и на ближайшее заседание будет внесен в зал.
Нардеп Егор Чернев отметил, что законопроект о мобилизации по состоянию на сегодня уже почти готов или готов на 100% . И, по словам спикера парламента Руслана Стефанчука, в ближайшее время его вынесут в зал заседаний Верховной Рады Украины.