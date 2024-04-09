Он может оказаться в зале Рады уже 10 апреля.

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки завершил рассмотрение законопроекта о мобилизации.

Об этом сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк в своем Telegram-канале. "Только что проголосовали решение комитета ко второму чтению. Там много снова изменений, поэтому я бы дождался текста заключения комитета и таблицы", - написал он.

Нардеп отметил, что уже 10 апреля документ может оказаться в зале Верховной Рады. "100500-й раз напомню, что в зале каждая правка может быть учтена или отклонена. Поэтому окончательная версия будет именно после рассмотрения Парламентом и голосования в целом", - подчеркнул Железняк.

Видео дня

Народный депутат Александр Федиенко сообщает, что за окончательную версию законопроекта проголосовали следующим образом: "За" - 13, против - 0, еще 5 человек воздержались.

Также он подтвердил, что Комитет согласился учесть предложение Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского об исключении демобилизации из законопроекта. "Правительство обязано внести на рассмотрение парламента отдельный законопроект с этими положениями", - добавил Федиенко.

Закон о мобилизации: последние новости

Напомним, в январе Кабинет министров передал в парламент новую версию законопроекта о мобилизации. Уже в начале февраля Рада проголосовала за документ в первом чтении.

Известно, что к этому законопроекту поступило более 4000 поправок от народных депутатов, началось их рассмотрение.

Сегодня вечером стало известно, что Правительство хочет изъять из законопроекта норму об ограничении срока службы в условиях военного положения.

Вас также могут заинтересовать новости: