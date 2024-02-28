Алексей Антипович отметил, что считает, что большинство граждан страны исполнят закон.

Украинцы не буду массово выходить на протесты после принятия нового закона о мобилизации. Возмущение в соцсетях, но большинство украинцев выполнят букву закона.

Руководитель социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович отметил, что в январе-феврале зафиксировано снижение показателя правильности движения государства из-за обсуждения закона о мобилизации.

"Но не может не существовать мобилизации в условиях войны. То, что украинец или кто-либо боится смерти больше всего – это нормально. Нормально не хотеть воевать и брать оружие в руки. Таких украинцев много", - отметил эксперт в интервью LIGA.net.

Видео дня

Он указал, что на фоне различных слухов о том, что человек пришел в ТЦК, а на следующий день оказался на фронте, украинцы не проявляют желания идти в центры комплектования.

В то же время Антипович считает, что новый закон может создать коллапс в ТЦК из-за непомерной нагрузки, ведь, по его мнению, под мобилизацию попадут около 8 миллионов украинцев. Также он считает, что большинство граждан страны исполнят закон, хотя и будут возмущения как в соцсетях, так и на улицах.

Закон о мобилизации - последние новости

Заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко заявила, что через два месяца после того, как в Раде примут новый закон о мобилизации и его подпишет президент Зеленский, в Украине начнет работать электронный кабинет для военнообязанных.

При этом руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что в документе намерены учесть "позицию бизнеса".

27 февраля секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Роман Костенко заявил, что всего подано 4195 правок к законопроекту.

Вас также могут заинтересовать новости: