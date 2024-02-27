Специалисты уже готовят функционал для внедрения "сертификата защитника" и документа о бронировании работников.

Электронный кабинет для военнообязанных, призывников и военнослужащих заработает через два месяца после того, как президент Владимир Зеленский подпишет принятый Радой закон о мобилизации.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко в интервью Forbes Украина. Сейчас специалисты уже готовят функционал для внедрения "сертификата защитника" и документа о бронировании работников.

По словам Черногоренко, выписка из реестра "Оберіг" будет выгружаться в кабинете военнообязанного и будет выглядеть как электронный документ с QR-кодом, похожий на COVID-сертификат.

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Законопроект о мобилизации - детали

К законопроекту о мобилизации поступило от народных депутатов Украины 4195 поправок. Об этом сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк. Он разместил таблицу правок ко второму чтению законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов прохождения военной службы, мобилизации и воинского учета" (регистрационный номер 10449).

Железняк сообщил, что сегодня, 27 февраля, планируется начало работы Комитета по вопросам обороны по подготовке законопроекта ко второму чтению и, соответственно, рассмотрение правок.

Ведущие бизнес-ассоциации Украины требуют внести изменения в законопроект о мобилизации. Они обеспокоены, что новые нормы могут нанести дополнительный удар по экономике, пишет Reuters.

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