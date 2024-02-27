Комитет по вопросам нацбезопасности будет рассматривать правки к законопроекту как минимум до конца недели.

27 февраля в Комитете Верховной рады по вопросам национальной безопасности состоялось первое заседание, где рассматривали поправки к законопроекту о мобилизации. Как рассказал секратар комитета Роман Костенко, всего подано 4195 правок.

В комментарии РБК-Украина он отметил, что многие из этих поправок дублируются, некоторые – разные по форме, но одинаковые по сути. Из-за таких тенденций было принято решение разбить их на блоки, после чего комитет будет голосовать за каждый из них.

"Сегодня комитет поблочно принимал решения по отдельным направлениям. А в дальнейшем, понимая финальное решение, будем или учитывать, или не учитывать поправки, которые внесли народные депутаты. Сегодня мы прошли лишь часть из этих блоков", – пояснил он.

Отмечается, что комитет не поддержал норму об ограничении прав людей судами. Речь идет о блокировании счетов и ограничении выезда людей за границу. Однако все нормы дискуссионные, поэтому сейчас речь о предварительном голосовании. К примеру, поскольку в Кодексе об административных правонарушениях или Уголовном кодексе есть статьи об ответственности за нарушение мобилизационных требований, как вариант, предлагают увеличить сумму штрафов, а не ограничивать права военнообязанных.

Также не пришли к согласию по вопросу ограничения консульских услуг для украинцев за рубежом. Этот вопрос тоже будет дискутироваться в будущем.

"Обсуждали вопрос функционирования электронного кабинета, и комитет проголосовал за то, что регистрация в этом кабинете должна быть правом, а не обязанностью. Также поднимался вопрос об электронных повестках и было решено, что электронных повесток быть не должно. Но есть вариант, что они будут поступать только тем, кто зарегистрировал себе электронный кабинет, потому что такое лицо само выбрало соответствующую форму коммуникации с ТЦК. Кроме того, обсуждали права полиции и ТЦК по процедуре выдачи подачи", – добавил секратар комитета.

Учитывая немалое количество поправок, рассматривать их будут как минимум до конца текущей недели.

Мобилизация в Украине: последние новости

Через два месяца после того, как в Раде примут новый закон о мобилизации и его подпишет президент Зеленский, в Украине начнет работать электронный кабинет для военнообязанных, призывников и военнослужащих. Об этом заявила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко. По ее словам, уже готовят функционал для внедрения "сертификата защитника" и документа о бронировании работников.

В то же время руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что в законопроекте о мобилизации собираются учесть "позицию бизнеса".

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